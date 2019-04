Życie z astmą a smog. Jak sobie radzić - 25-03-2019 Polska od lat znajduje się w niechlubnej czołówce państw z najgorszym powietrzem. Aż 6 na 10 najbardziej zanieczyszczonych miast położonych jest między Wisłą a Odrą. Lekarze szacują, że osoby oddychające warszawskim zanieczyszczonym powietrzem, przyjmują odpowiednik paczki papierosów tygodniowo! Przepełnione smogiem powietrze nie służy nikomu, a już w szczególności cierpią przez nie osoby borykające się z astmą. czytaj dalej

Urzędnicy miasta LaGrange, przelatując śmigłowcem nisko nad lasami West Point Wildlife Management Area, sprawili, że w powietrze wzbiły się chmury żółtych pyłków, najprawdopodobniej sosny.

Internauci komentowali udostępniony film. "Kicham od samego oglądania" - napisał Joshua. "Widząc to, moje oczy zaczęły łzawić i natychmiast zacząłem kichać" - dodał Tyler.

Raport dotyczący alergii dla tego regionu pokazuje, że stężenie pyłków jest "wysokie" i utrzymało się na takim poziomie przez cały miniony weekend.

To dopiero początek

- Prawdopodobnie kilka dni temu stężenie pyłków było jeszcze wyższe, ponieważ deszcz obniżył jego wartość - powiedział starszy meteorolog CNN Dave Hennen.

Georgia to nie jedyny stan, w którym intensywnie pyli. Również w Karolinie Południowej mieszkańcy odczuwają "gniew pyłków" - są nimi pokryte między innymi samochody. Zwykła kałuża wody na kampusie Uniwersytetu Karoliny Południowej wygląda jak dzieło sztuki, mieniąc się żółtymi kolorami.

Sezon pylenia dopiero się jednak rozpoczyna. Pyłki drzew iglastych uczulają rzadko, a sosna nie uczula właściwie wcale, ale ze względu na ilość i natężenie pylenia pyłek sosny może być dla alergików uciążliwy.

