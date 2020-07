Dlaczego w tym roku "komary tak strasznie tną"?

Czy komary mogą przenosić koronawirusa? Naukowcy sprawdzili - 21-07-2020 Komary nie przenoszą z człowieka na człowieka koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 - wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym "Scientific Reports". Potwierdzają one wydane wcześniej w tej sprawie stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia. czytaj dalej

Nie dają odpocząć na świeżym powietrzu, spacerować, zasnąć przy otwartym oknie. Komary w ostatnich tygodniach są wyjątkowo dokuczliwe, a wszystko przez łagodną, ciepłą zimę i suchą wiosnę.

- Mamy tak dużą ilość komarów, bo nadrabiają te, które miały się wykluwać i rozmnażać na początku wiosny i obecne komary, które normalnie w tej chwili mają swój cykl życiowy. Skumulowało się i stąd się to wzięło - tłumaczył doktor Jarosław Pacoń z Zakładu Parazytologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Walka z komarami

We Wrocławiu do walki z komarami ruszyły samoloty. To akcja odkomarzania. - Metoda agrolotnicza nie wszędzie jest skuteczna, tam gdzie są wysokie korony drzew, preparat zatrzymywałby się właśnie na nich, także trzeba wykonywać te działania metodą naziemną - tłumaczył Grzegorz Rajter z urzędu miasta we Wrocławiu.

Problem jest nie tylko w miastach, które przecinają rzeki. W Zielonej Górze też postawili na opryski. - To cały czas działa, ale deszcz może osłabić działanie tego preparatu - mówiła Agnieszka Miszon z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.

- Pięć lat już robimy opryski przeciwko komarom i kleszczom, i tak naprawdę od tych pięciu lat to jest pierwszy rok, kiedy te komary tak strasznie tną - dodała.

Letnia inwazja komarów (Adam Ziemienowicz, Maria Smczuk/PAP)

Inne metody

W wielu miastach z oprysków zrezygnowano. Urzędnicy boją się, że środki są niebezpieczne dla innych owadów. W Warszawie przekonują też, że są nieskuteczne, bo komary za szybko się przemieszczają.

- Obszar i funkcjonowanie ich działania w ciągu jednego dnia waha się od dwóch do 20 kilometrów, w związku z tym zastosowanie oprysków w jednej dzielnicy czy dwóch dzielnicach mijałoby się z celem, i tak naprawdę nie spowodowałoby poprawy sytuacji - mówiła Karolina Gałecka, rzeczniczka urzędu miasta w Warszawie.

Urzędnicy z Warszawy liczą na pomoc ptaków. Specjalnie dla jerzyków, które zjadają setki komarów dziennie, budują "apartamenty", czyli budki lęgowe.

Niegroźne, ale dokuczliwe

W naszym klimacie komary w zasadzie nie przenoszą chorób, a jedynie uprzykrzają życie. Najwięcej jest ich w lipcu, z ich zwiększoną aktywnością należy liczyć się do sierpnia.

- Trwa "wyścig zbrojeń" pomiędzy nami a pasożytem, jakim niewątpliwie są komary. My opracowujemy repelenty, a komary uodparniają się na nie, podobnie jak bakterie na antybiotyki - powiedział profesor Piotr Tryjanowski, zoolog.

- Nauka dała nam do dyspozycji wszelkie repelenty, czyli środki ochrony przed komarami. Możemy stosować też naturalne olejki eteryczne pochodzące z mięty czy lawendy. Trudno jednak oczekiwać od nauki sposobu na całkowite pozbycie się komarów ze środowiska. Aby zmniejszyć populację komarów, powinniśmy dbać o to, aby miały one swoich naturalnych wrogów w naturze - tłumaczy zoolog. Tu wymienia między innymi jerzyki, ale także jaskółki i nietoperze.

