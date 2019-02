Jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na alergika? - 07-12-2018

Jeszcze sto lat temu alergia była obserwowana niezwykle rzadko. Dziś uznawana jest za chorobę cywilizacyjną, a chorych, cierpiących na jej dokuczliwie objawy, jest coraz więcej. Badanie epidemiologiczne wskazują, że w Polsce problem alergii dotyka aż 40 procent populacji, z czego wielu alergików to osoby młode i dzieci. Co zatem przyczynia się do tak dużego wzrostu zachorowań?