"Musimy uważać wszędzie". Groźne są też maleńkie nimfy kleszczy

"Musimy mieć świadomość, że one tam są". Kleszcze i komary czają się na nas - 25-03-2018

Wiosenna pogoda skłania do spacerów, a w okresie świątecznym i potem w czasie majówki czasu możemy na to mieć więcej. Niestety, plenerowe przechadzki czy przebieżki to nie tylko zdrowie i przyjemność.