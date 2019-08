Na spacer tuż po solidnej ulewie, czyli pogoda dla alergika - 20-08-2019 Letnie miesiące to czas szczególnie uciążliwy dla osób uczulonych na pyłki roślin. Czasem ulgę może przynieść pogoda, dlatego jeśli zmagamy się z objawami alergii, warto uważnie śledzić prognozy. czytaj dalej

Dlaczego jest tak niebezpieczny?

Candida auris to gatunek drożdżaka, który odkryto 10 lat temu. Charakteryzuje się dużym potencjałem epidemicznym - w ostatnich latach pojawił się w kilkunastu krajach, na pięciu kontynentach. Wywołuje zakażenia o stosunkowo ciężkim przebiegu klinicznym i wysokiej śmiertelności - według różnych danych śmiertelność wśród chorych wynosi od 30 do ponad 70 procent.

Grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida zwykle występują na skórze i/lub błonach śluzowych człowieka, nie powodując infekcji.

Candida auris szczególnie groźny jest dla pacjentów z obniżoną odpornością, np. długotrwale hospitalizowanych. Ryzyko zakażenia jest też wyższe, jeśli często zażywa się antybiotyki, ponieważ niszczą one "dobre" bakterie, chroniące organizm.

Candida auris szybko rozprzestrzenia się więc w warunkach szpitalnych, dodatkowo jest odporny na większość leków, co sprawia, że zakażenie jest wyjątkowo trudne do wyleczenia. Często problemem jest też postawienie właściwej diagnozy. Identyfikację C. auris umożliwiają zaawansowane badania - im później obecność grzyba zostanie stwierdzona, tym mniej czasu na właściwe leczenie, podczas gdy mikrob rozprzestrzenia się w danej placówce ochrony zdrowia.

Grzyb najczęściej powoduje infekcje krwi, układu oddechowego, centralnego układu nerwowego oraz podrażnienia skóry.

Supergrzyb a klimat

Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się tego drożdżaka w różnych krajach na świecie, patogen uznawany jest za zagrożenie dla zdrowia publicznego w skali globalnej.

Wyraźny wzrost zachorowań skłonił naukowców do przypuszczeń, że ma to związek ze zmianami klimatu, a konkretnie - z globalnym ociepleniem. Większość spokrewnionych z C. auris gatunków nie może rozwijać się w temperaturze ludzkiego ciała, dlatego nie stanowią takiego zagrożenia.

Ale zdaniem naukowców z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore, Candida auris przystosował się do funkcjonowania i rozwoju w wyższych temperaturach.

Autorzy badań zwracają uwagę, że ta niezwykła zdolność adaptacji może to doprowadzić do pojawienia się nieznanych dotychczas chorób powodowanych przez grzyby.

Chorują na całym świecie

C. auris po raz pierwszy został zidentyfikowany w Japonii w 2009 r., następnie szczepy tego gatunku wykryto w innych krajach Azji - w Korei Południowej i w Indiach.

Od 2013 roku w Wielkiej Brytanii około 60 osób zostało zakażonych grzybem. Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention) donoszą, że na całym świecie coraz więcej krajów zgłasza przypadki zakażeń C. auris.

Kraje,w których odnotowano przypadki zachorowań na C. auris na dzień 31 lipca 2019 roku (CDC)

W europie pojedyncze przypadki zakażeń C.auris odnotowano między innymi w Austrii, Belgii, Grecji. Holandii, Szwajcarii i Norwegii.

Wiele przypadków zgłoszono we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii