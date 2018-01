Co warto jeść w 2018 roku

Świat idzie do przodu, zmieniamy się my, zmieniają się także trendy żywieniowe. Co nowego będzie hitem w 2018 roku? Na co warto zwracać uwagę? O wielu ważnych aspektach opowiedziała dietetyk Anna Radowicka.

Jak podała dietetyk, odchodzimy od wszystkich mitów na temat ogólnodostępnych diet, czyli zapominamy o sprawach dotyczących glutenu, o dietach wysokobiałkowych, o dietach Dukana. Ważne jest to, żeby nie popadać w monotonię i paranoję. Zamiast tego odżywiamy się zdrowo. Co to znaczy?

Wymień tłuszcze, zadbaj o pewną witaminę

Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne poleca, aby zamienić tłuszcze nasycone na nienasycone.

- Zmniejszmy udział mięsa, nabiału, jogurtów, masła, bo według raportu Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce przyczyną 46 procent zgonów są choroby układu sercowo-naczyniowego - ostrzegła Radowicka.

Jak powiedziała dietetyk, należy pamiętać o tym, aby nie zmniejszać ilości tłuszczu w diecie, ale żeby zacząć jeść ryby. Dla naszego organizmu ważne są wielonienasycone kwasy tłuszczowe, czyli ryby i oleje roślinne. Bardzo istotna jest też witamina D.

- Okazuje się, że witamina D nie tylko odpowiada za gospodarkę wapniowo-fosforanową, jej niedobór może zaburzać aspekty poznawcze, powodować chorobę Alzheimera, działa również przeciwnowotworowo - podkreśliła dietetyk.

Każdy z nas powinien ją suplementować, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

- Tu oczywiście lekarz powinien ustalić dawkę, to jest od 800 do 2000 jednostek - podkreśliła Radowicka. - Witamina D bardzo pozytywnie wpływa na regulację ciśnienia - zaznaczyła dietetyk.

Jagoda kamczacka nowym hitem

Kolejnym ciekawym trendem w żywieniu okaże się jagoda kamczacka.

- Jest problem w kwestiach formalnych, dlatego jagoda kamczacka jeszcze nie jest dostępna na terenie Unii Europejskiej - powiedziała Radowicka.

Jagoda kamczacka to odpowiednik borówki amerykańskiej. Jak podała dietetyk, jest eksportowana z Polski do Japonii i Kanady. Zawiera wiele wartości odżywczych, między innymi przeciwutleniaczy i witaminy C. Jest niskokaloryczna, więc jest polecana do deserów. Może być określana jako "superfood".

- Te wszystkie owoce jagodowe powinny być w naszej diecie ze względu na sezonowość - powiedziała dietetyk.

Dieta i wysiłek fizyczny

Kolejnym ważnym aspektem według Anny Radowickiej jest to, że wzrasta świadomość dotycząca połączenia aktywności fizycznej z dietą. Bardzo ważny jest indywidualny plan żywieniowy.

- Pamiętajmy o tym, że jeżeli uprawiamy aktywność fizyczną, nie będziemy mieć efektów, jeżeli nie będzie dobrze zbilansowanej diety - powiedziała dietetyk. - Często pacjenci redukują masę mięśniową zamiast tkanki tłuszczowej, ważny jest pomiar składu ciała metodą bioimpedancji - dodała Radowicka.

