Z wykształcenia jest nie tylko aktorem, ale również inżynierem po Politechnice Gdańskiej. Studiował na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Z bliskością statków miał do czynienia przez długi czas - 25 lat mieszkał przy stoczni remontowej w Gdańsku. Tam też odbywał praktyki.

- Stoczniowy, industrialny charakter Gdańska to jest coś, za czym ogromnie tęsknie i do czego mam sentyment - powiedział Ciachorowski.

A jednak aktorstwo

Pomimo, że ukończył kierunek techniczny, poszedł w kierunku aktorstwa. Jak tłumaczy, to był impuls, a nie marzenie.

- Za namową mojej przyjaciółki postanowiłem spróbować swoich sił na deskach teatralnych - przyznał. Stwierdził również, że to ona wierzyła w niego bardziej niż on sam w siebie. Rodzice zaś uznali aktorstwo za chwilowy kaprys, który niebawem minie. Koniec końców Ciachorowski nie przepracował ani jednego dnia jako inżynier.

Blaski i cienie aktorstwa

Na pytanie Daniela Stenzela, czy chciał wrócić do Gdańska i zająć się budowaniem okrętów, z uśmiechem powiedział, że owszem. I to nie jeden raz.

- Wielokrotnie miałem takie myśli, co więcej, cały czas takie myśli mnie nachodzą. Bywają takie momenty zwątpienia i zmęczenia materiału, kiedy najchętniej wróciłbym tu na stare śmieci i uprawiał zawód w przyzwoitych godzinach od 8 do 15, od poniedziałku do piątku, z dwutygodniowym urlopem w ciągu roku - westchnął.

Zaznaczył, że aktorstwo ma blaski, ale towarzyszą mu również rozczarowania i wątpliwości.

Ciachorowskiego za parę miesięcy będzie można oglądać w programie "Agent - Gwiazdy".

Posłuchaj całej rozmowy z aktorem