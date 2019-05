Zniszczenia po przejściu trąby powietrznej

We wtorek przez Lubelszczyznę przeszła trąba powietrzna. Zjawisko pojawiło się w gminie Wojciechów.

Jak powiedział generał brygady Leszek Suski szef Państwowej Straży Pożarnej, skala zniszczeń spowodowanych przez trąbę powietrzną jest ogromna. W poważnym stanie jest 26 domów, 56 jest uszkodzonych, z pięciu budynków wiatr zerwał dachy. Ponadto zniszczeniu uległo 28 budynków gospodarczych.

- Całe szczęście nikt nie stracił życia. Jedna osoba jest ranna - mówił strażak. Jak dodał, są to bardzo duże zniszczenia jak na zjawisko trwające kilkanaście sekund.

Wciąż trwają akcje ratunkowe i sprzątania skutków wichury. Służby odbudowują linie energetyczne oraz doprowadzają budynki do użytku. Premier Mateusz Morawiecki obiecał przeznaczyć środki finansowe dla tych, którzy ucierpieli z powodu żywiołu.

- Ludzie niektórzy stracili cały majątek życia. My jesteśmy służba ratowniczą, my tylko możemy wspomagać, pomagać i ubolewać nad tym co się stało - mówił generał.

Niespokojna pogoda

Deszczowa aura nie jest jednak sprzymierzeńcem strażaków. Przez najbliższe godziny prognozowane są tam intensywne opady deszczu. Mimo to strażacy obiecali kontynuować działania.

Działają od wielu godzin

- Strażacy stąd nie odjadą tak długo aż nie udzielą do końca wszystkim potrzebującym pomocy - obiecał Suski.

Jak dodał, strażacy robią wszystko zrobili wszystko, co w ich mocy. Powiedział, że pojawili się niemal błyskawicznie po odebraniu wezwania. Nieoceniona jest również pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Tutaj wszyscy pracują bardzo zaangażowanie. Pracowali i strażacy, i druhowie nawet do późnych godzin wieczornych, gdzie o takiej porze prace na dachach, na wysokościach są bardzo niebezpieczne - stwierdził strażak.

Dalsze plany służb mają obejmować uszczelnianie dachów, układanie folii zabezpieczającej oraz usuwanie pozostałych fragmentów drzew i ich konarów.

- Drzewostan i sady też są uszkodzone. Trzeba było to wszystko powycinać, trzeba było udrożnić drogi, przecież wczoraj one w pewnym momencie nie były przejezdne - podsumował.

