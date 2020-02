2020 to rok przestępny. Ile dni ma luty?

Wstępna prognoza pogody na marzec - 21-02-2020 Luty przyzwyczaił nas do ciepła, a marzec - według prognozy przygotowanej przez NOAA - również utrzyma ten trend. Jak mówił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, odchylenie od średniej miesięcznej temperatury może być bardzo wysokie. czytaj dalej

2020 rok jest rokiem przestępnym. Oznacza to, że do końca najkrótszego miesiąca, czyli lutego, dodajemy jeden dzień. Cały rok ma więc 366 zamiast 365 dni. Rok przestępny zdarza się raz na cztery lata. Poprzednim takim był 2016.

Długość roku wyznacza ruch obiegowy Ziemi, czyli jej obieg wokół Słońca. Trwa 365 dni i nieco więcej. Ziemia okrąża Słońce dokładnie w trakcie 365,24 dnia, przeliczając dokładnie na czas w kalendarzu, gdzie każdy dzień liczy 24 godziny.

Rok przestępny. Dlaczego?

Rok przestępny występuje tylko w kalendarzach o rachubie opartej na ruchu obiegowym Ziemi. Ma to na celu umożliwiać dopasowanie roku kalendarzowego do roku zwrotnikowego, czyli słonecznego. Rok słoneczny określa czas pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej i wyznaczany jest naturalnie. Natomiast czas trwania dni, miesięcy i roku w kalendarzu ustala się umownie. W związku z tym z obydwu typów mierzenia czasu wynikają rozbieżności.

Z tego powodu raz na cztery lata zdecydowano się dodać jeden dzień w roku. W innym razie wraz z biegiem czasu doszłoby do takiej sytuacji, kiedy lato na półkuli północnej przypadałoby na styczeń i inne zimowe miesiące.

29 lutego

Lata przestępne zapoczątkował Juliusz Cezar w 45. roku przed naszą erą. Rzymianie przyjmowali jednak, że w roku przestępnym dwa razy powtarza się 24 lutego. Nazywani ten dzień bissextilis, ponieważ 24 lutego w kalendarzu rzymskim to sextus Kalendas, a w roku przestępnym występuje dwa razy. Stąd w kalendarzu liturgicznym dodatkowy dzień nie występuje 29 lutego, a przyjmuje się, że to dzień między 23 a 24 lutego. Powoduje to przesunięcie obchodów wspomnień świętych w Kościele katolickim przypadających na okres 24-28 lutego na następny dzień.

29 lutego jest dodatkowym dniem w kalendarzu gregoriańskim obowiązującym między innymi w Polsce. Następne taki dzień wystąpi w 2024 roku.