Bakterie salmonelli w paczkowanych melonach. 60 osób zakażonych

Kilkadziesiąt osób trafiło do szpitala z powodu zakażenia bakteriami salmonelli. Stało się to po zjedzeniu melonów z supermarketów w Stanach Zjednoczonych.

Salmonella w owocach

Problemem okazały się melony w kawałkach, które trafiły do sklepów w kilku stanach USA. Centra Kontroli i Prewencji Chorób namierzyły już miejsce, z którego pochodziły owoce. To magazyn jednego z popularnych amerykańskich producentów znajdujący się w stanie Indiana.

Melony wycofano ze sprzedaży w stanach: Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Missouri, Karolina Północna i Ohio.

Ludzie, którzy zjedli skażone partie melonów, zaczęli chorować na salmonellozę pod koniec kwietnia. Najmłodszy z pacjentów był niemowlęciem, najstarszy zaś miał 97 lat. 31 z 60 chorujących osób wymagało hospitalizacji. Przypadki zachorowań odnotowano w pięciu stanach. Nie było ofiar śmiertelnych.

Bakterie salmonelli są bardzo częstą przyczyną zatruć pokarmowych w USA. Każdego roku zaraża się tam nimi około 1,2 miliona ludzi. 450 osób umiera.

Stany, w których odnotowano przypadki zakażenia bakterią salmonelli (CDC)

Groźna bakteria

Najczęstsze objawy zarażenia bakterią salmonelli to gorączka, nudności, biegunka, wymioty i bóle brzucha. Objawy choroby pojawiają się od 12 do 72 godzin po spożyciu zakażonego produktu i trwają maksymalnie do tygodnia. Salmonelloza jest szczególnie niebezpieczna dla niemowląt i osób starszych.

Głównym źródłem infekcji jest żywność skażona odchodami zwierząt.

Jak nie zachorować? Należy często myć ręce i wystrzegać się produktów, które zostały poddane niewystarczającej obróbce termicznej. Warzywa i owoce powinny być dokładnie umyte przed zjedzeniem. Konieczne jest też mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami.