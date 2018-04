Była krowa, nie ma krowy. Za tajemniczym zniknięciem stoi borsuk - 03-04-2017 Naukowcy chcieli sprawdzić, jak zachowują się padlinożercy w swoim naturalnym środowisku. Wyłożyli martwe krowy i wrócili po kilku dniach. Nie znaleźli jednak jednego ciała. Dopiero odtworzenie nagrań z fotopułapki wyjaśniło zagadkowe zniknięcie. Złodziejem okazał się rezolutny... borsuk. czytaj dalej

"Bardzo rozwścieczony borsuk"

Część zamku Craignethan, znajdującego się w miejscowości Blackwood w centralnej części Szkocji, została w ubiegłym tygodniu zamknięta. Bezpośrednią przyczyną był rozzłoszczony czarno-biały drapieżnik, który najwyraźniej zagubił się podczas leśnych podróży.

Sprawę opisała na Twitterze agencja rządowa Historic Environment Scotland (HES), zajmująca się konserwacją i ochroną historycznych obiektów.

"Jeśli wybierasz się do zamku Craignethan w ciągu najbliższych kilku dni, możesz natknąć się na zamknięte podziemne tunele w związku z obecnością bardzo rozwścieczonego borsuka. Próbujemy go zachęcić karmą dla kotów i odesłać z powrotem do domu" - napisano.

Beware the #AngryBadger!



If you're heading to #CraignethanCastle over the next few days you might find the Cellar Tunnel closed due to the presence of a very angry badger. We're trying to entice it out with cat food & send it home to #chilloot https://t.co/K4C2lA84xD pic.twitter.com/nTuC9VPOuo — Historic Scotland (@welovehistory) 13 kwietnia 2018

- Tunel został zamknięty około południa 12 kwietnia po tym, jak personel naszej placówki odkrył, że znalazł się tam borsuk - poinformował rzecznik HES. - Zamek jest otoczony lasem, więc uważamy, że borsuk mógł się po prostu zagubić - dodał.

Wybredny przeciwnik

Personel próbował zwabić "bardzo rozwścieczonego borsuka" jedzeniem. Jako przynęty użyli początkowo karmy dla kotów i miodu. Zwierzę okazało się jednak wybredne. Zgodnie z relacją HES, intruz skusił się dopiero na orzeszki ziemne i banany.

Thank you to all our friends and followers for sending through their #badger tips. We now know badgers much prefer peanuts and even bananas, over cat food. If your castle tunnel is experiencing similar problems, remember the @ScottishSPCA can assist with animal welfare enquiries. pic.twitter.com/9iVqVI1LYV — Historic Scotland (@welovehistory) 18 kwietnia 2018

Borsuk został opisany jako "bardzo rozwścieczony" nie bez przyczyny. Zgodnie z twitterową relacją, narobił niezłego bałaganu. Skapitulował w sobotę 14 kwietna, ale podziemia zamku Craignethan pozostały zamknięte jeszcze przez kolejny tydzień.

#badgerupdate While our furry friend left the building over the weekend, we can confirm the #CraignethanCastle cellar tunnel remains closed this week. Our work team on-site need to repair some of the stone masonry the badger damaged. The rest of the castle is open for visitors. pic.twitter.com/MgmJVObWnt — Historic Scotland (@welovehistory) 18 kwietnia 2018

Zamek Craignethan został zbudowany około 1530 roku. W skład fortyfikacji wchodzi wieża, mury obronne i kaponiera (kamienna budowla wykorzystywana do prowadzenia ostrzału). Obiekt był świadkiem między innymi bitwy pod Langside w 1568 roku i wojny domowej z lat 1568-73.