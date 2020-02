Bliskie spotkanie z potężnym waleniem

Foki klaszczące pod wodą. Słyszał je od lat, w końcu udało się nagrać - 12-02-2020 Klaskanie pod wodą fok szarych, podczas sezonu lęgowego, uchwycił na nagraniu Ben Burville, biolog morski. Nie było to łatwe zadanie. czytaj dalej

Do łodzi należącej do biura turystycznego Newport Coast Adventure w Newport Beach w Kalifornii oferującej obserwacje wielorybów z małej odległości podpłynął pływacz szary.

- Waleń zdawał się szukać towarzystwa. Za każdym razem, gdy zwracał się w naszą stronę, zatrzymywaliśmy się, aby pozwolić mu na zabawę - mówią przedstawiciele biura.

- Obracał się wokół własnej osi, wynurzał się z wody i wystawiał na powierzchnię samą głowę. To niezwykle rzadkie zachowanie u tych zwierząt - opisują.

Nazwa pływacza szarego nazywanego też walem szarym pochodzi od szarych plam i białych cętek na jego ciemnej skórze. To współcześnie jedyny żyjący gatunek z rodziny pływaczowatych (Eschrichtiidae). Osiąga długość do niemal 15 metrów, potrafi ważyć do 36 ton. Żyje w północnej części Oceanu Spokojnego.