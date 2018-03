"Była prawie mojej wielkości". Zagadkowa ryba na plaży w Australii

John i Riley Lindholmowie spacerowali we wtorek po plaży w mieście

Bundaberg na południu australijskiego stanu Queensland. To, co w pewnym momencie zobaczyli, wprawiło ich w osłupienie.

John, w przeszłości kapitan statku, widywał już w życiu wieloryby wyrzucone na brzeg i różne inne morskie stwory. Mimo to był pod wrażeniem znaleziska.

- Widziałem wiele ryb, także wiele dużych ryb, ale nigdy czegoś podobnego - podkreślił w rozmowie z mediami. - Jej rozmiar i wygląd zaparły mi dech w piersiach - dodał.

- Była prawie mojej wielkości - relacjonował Lindholm, szacując długość zwierzęcia na 1,5-1,7 metra.

Riley próbowała namówić męża, by położył się na piasku obok znaleziska, "żeby zrobić lepsze zdjęcie". Była zawiedziona, gdy John się nie zgodził.

Fish and chips anyone? This mystery fish washed up on a beach on #Bundaberg’s coast in #Qld: https://t.co/raFKutnxgG @abcnews pic.twitter.com/6nkh6O61Fx

— Jess Lodge (@jess_lodge) 8 marca 2018