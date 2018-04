Na Helu narodziły się szczenięta fok. Witamy na świecie! - 09-03-2018 Czwartek i piątek to dni, które w helskim fokarium obfitowały w emocje. Na świat przyszły dwie foki szare - Ryf oraz Rewa. czytaj dalej

Czerwone oczy, białe futerko

Rdzawoszyi kangur albinos urodził się w parku dzikich zwierząt Gallorose w toskańskiej miejscowości Cecino. Przebywa tam ponad 150 gatunków ssaków i ptaków - zarówno dzikich, jak i domowych.

Samice kangura rdzawoszyjego - gatunku, który oryginalnie pochodzi z Tasmanii i wschodniej Australii - w jednym miocie rodzą jednego potomka. W tym roku na świat przyszły już cztery takie torbacze, jednym z nich jest rzadki albinos.

Wyróżnia się białą sierścią i czerwonymi oczami. Jest to spowodowane brakiem enzymu, który wytwarza melaninę - barwnik odpowiedzialny za odpowiednie ubarwienie. Czerwone oczy zwierzaka są w rzeczywistości bezbarwne. To, co widzimy, to przeświecające naczynia krwionośne.

I choć może to brzmieć jak opis postaci z horroru, to trudno odmówić maluchowi uroku.

Kangur albinos z włoskiego zoo

Kangurza rodzina z albinosem w torbie

Zjawisko albinizmu, choć rzadkie, może występować sporadycznie u wszystkich gatunków zwierząt. W parku Gallorose kangur albinos urodził się po raz pierwszy.

Na wiosnę, poza kangurami, swoje rodziny powiększył tam pies latający (gatunek dużego nietoperza jedzącego owoce) oraz karakara czarnobrzucha (drapieżny ptak Ameryki Południowej).