Pandemia COVID-19 a pierwsza pomoc. Jak ratować życie - 22-03-2020 Gdy jesteśmy w sytuacji, w której zagrożone jest czyjeś życie, musimy zadbać o bezpieczeństwo zarówno tej osoby, jak i swoje. O tym, jak to zrobić w czasie pandemii COVID-19, opowiadał Jarosław Sowizdraniuk z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. czytaj dalej

Koronawirus nieustannie się rozprzestrzenia. Liczba stwierdzonych zakażeń zbliża się do 340 tysięcy, dziennie przybywa prawie 30 tysięcy nowych przypadków, łącznie od początku epidemii zmarło 14700 osób. Kraje i miasta na świecie zamykają swoje granice, a władze proszą ludzi, by pozostawali w domach. Sytuacja jest trudna i nietypowa, jednak wśród tych niepokojących wieści pojawiają się też powody do nadziei.

NIETYPOWY STAN, KTÓRY STAŁ SIĘ CODZIENNOŚCIĄ. JAK PRZETRWAĆ OKRES EPIDEMII?

Czystsze powietrze

W miarę jak kraje izolują się w obawie przed zakażeniem, w powietrzu pojawia się o wiele mniej zanieczyszczeń. Zarówno w Chinach, jak i w północnych Włoszech odnotowano znaczny spadek poziomu dwutlenku azotu - poważnego zanieczyszczenia powietrza i silnej substancji chemicznej powodującej ocieplenie klimatu. Wszystko z powodu zmniejszonej aktywności przemysłowej i ruchu samochodowego.

Naukowcy z Nowego Jorku potwierdzili, że wczesne wyniki wykazują redukcję tlenku węgla o prawie 50 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Ponieważ nieustannie maleje również liczba połączeń lotniczych, a coraz większe rzesze ludzi są kierowane do pracy zdalnej, oczekuje się, że wartość ta spadnie jeszcze bardziej.

Zdjęcia satelitarne jakości powietrza w Wuhanie z okresu od 1 stycznia do 25 lutego 2019 roku i z analogicznego okresu 2020 roku (PAP/EPA/NASA HANDOUT)

Przejrzysta woda w weneckich kanałach

W Wenecji poprawiła się jakość wody w słynnych kanałach biegnących przez miasto. Ponieważ mieszkańcy regionu obawiają się koronawirusa i pozostali w swoich domach, wodne ulice znacznie opustoszały. Doprowadziło to do drastycznego spadku ruchu wodnego, a w konsekwencji do osiadania osadów. Zwykle mętna woda stała się tak przejrzysta, że można zobaczyć nawet ryby.

Dobre uczynki

Koronawirus zatrzymuje nas w domach. Jak przetrwać? "Drobne rytuały, higiena bycia ze sobą" - 21-03-2020 Od tygodnia w związku z pandemią COVID-19 zamknięte są szkoły, niektóre sklepy, często też pracujemy zdalnie, a w związku z wprowadzonym stanem epidemii w najbliższych tygodniach się to nie zmieni. Specjaliści powtarzają, że aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, powinniśmy zostać w domach. Jak przetrwać ten trudny okres? Jak przywyknąć do tego nietypowego stanu, który nagle stał się codziennością? czytaj dalej

W mediach społecznościowych nieustannie pojawiają się informacje o panicznych zakupach i "wojnach" o artykuły codziennego użytku, jednak epidemia jest także przyczyną wielu aktów dobroci na całym świecie.

Przykładowo, dwóch nowojorczyków zebrało w ciągu trzech dni 1,3 tysiąca wolonatriuszy, którzy zadeklarowali się dostarczyć potrzebne produkty osobom starszym i niezdolnym do samodzielnego poruszania się. Polacy też pomagają potrzebującym, wcześniej skrzykując się w mediach społecznościowych.

W supermarketach w Australii stworzono specjalną "starszą godzinę", podczas której najstarsi klienci i osoby niepełnosprawne mogą spokojnie zrobić zakupy.

Setki tysięcy osób w Wielkiej Brytanii i Kanadzie dołączyło do lokalnych grup wsparcia stworzonych po wybuchu epidemii. Tym samym zapoczątkowali trend nazwany "caremongering".

W celu pomocy przedsiębiorstwa przekształcają się w centra dystrybucji żywności. Na całym świecie, również w Polsce, gromadzone są pieniądze w celu zakupu środków ochrony dla szpitali, takich jak rękawiczki czy maseczki ochronne.

Dobro w obliczu pandemii objawia się również w mniejszych społecznościach. Na klatkach schodowych polskich bloków wywieszane są ogłoszenia dla starszych sąsiadów, którzy nie są w stanie zrobić zakupów czy pójść do apteki. Zbierani są wolontariusze, którzy również mogą pomóc starszym osobom.

JEŚLI RÓWNIEŻ I WY PODEJMUJECIE KROKI, BY WSPIERAĆ SIĘ PODCZAS TRUDNEJ SYTUACJI ALBO CHCECIE DOCENIĆ CZYJĄŚ POSTAWĘ - POCHWALCIE SIĘ TYM NA KONTAKT 24

Jedność i wsparcie

W sobotę ponad 1600 osób zmarło, zakażonych było ponad 300 tysięcy - 22-03-2020 Nigdy dotąd nie umarło w jeden dzień tyle zakażonych koronawirusem, co w sobotę. Całkowita liczba znanych przypadków zakażonych sięgnęła już ponad 300 tysięcy. czytaj dalej

Pomiędzy codzienną pracą i życiem domowym trudno znaleźć czas na cokolwiek. Ponieważ koronawirus wymusza na wielu osobach izolację i pozostawanie w domach, paradoksalnie zbliżył do siebie wiele rodzin.

We Włoszech, gdzie obowiązuje ogólnokrajowy zakaz zbliżania się do siebie, ludzie wyszli na balkony, by śpiewać piosenki pobudzające morale. Polacy śpiewają z rodzinami w domach lub wspólnie, ale zdalnie, jak na przykład muzycy z grupy MoCarta.

Jeden z hiszpańskich instruktorów fitnessu przeprowadził zajęcia z niskiego dachu w środku kompleksu apartamentów. Mieszkańcy uczestniczyli w treningu ze swoich balkonów.

Na całym świecie wiele osób znalazło czas na odnowienie kontaktów ze swoimi przyjaciółmi i bliskimi poprzez rozmowy telefoniczne i online.

Wirus ten podkreślił również znaczenie pracowników służby zdrowia i osób zatrudnionych we wszelakich usługach. Tysiące Europejczyków zebrało się w oknach i na balkonach, by podziękować lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym. W Londynie studenci medycyny postanowili pomóc czynnie pracującym na rzecz zdrowia i życia poprzez opiekę nad ich dziećmi i wykonanie prac domowych.

Czas na rozwój

Ponieważ wiele osób utknęło w domach, niektórzy wykorzystują izolację na rozwój kreatywności. Czytanie, pieczenie, dzierganie czy malowanie to najczęstsze sposoby na spędzanie czasu podczas kwarantanny. Mnóstwo ludzi chwali się swoimi sukcesami poprzez media społecznościowe.

Biblioteka Publiczna w Waszyngtonie stworzyła wirtualny klub książki, a jeden z włoskich szefów kuchni na swoim koncie na Instagramie rozpoczął serię "Kitchen Quarantine", gdzie dzieli się przepisami ze wszystkimi, którzy nie ryzykują i zostali w domach.

Wyświetl ten post na Instagramie. HELLO GUYS!! here is a quick video recap of how I started a quick besciamella sauce for the “everything Mac and cheese” dinner from the March 16th LIVE. INGREDIENTS: melt the butter in the pot and toast flour with it; add a pinch of salt; then gradually add in the luke warm milk (it is important to mix with energy to keep the roux in shape) then some nutmeg!! See you tonight at 8 pm CET for a new episode of #kitchenquarantine • Stay Safe and Stay Tune! Post udostępniony przez Massimo Bottura (@massimobottura) Mar 17, 2020 o 9:56 PDT

Dla dzieci, które nudzą się podczas kwarantanny, organizowane są kreatywne zajęcia online. Dorośli miłośnicy sztuki mogą skorzystać z wirtualnych wycieczkach po galeriach świata. Ponieważ z powodu koronawirusa konieczne było odwołanie wielu wydarzeń i imprez masowych, wiele popularnych gwiazd zdecydowało się na zrobienie koncertu czy przedstawienia teatralnego poprzez streaming.