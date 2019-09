Dlaczego tyjemy na starość?

"W Polsce z nadwagą lub otyłością zmaga się co piąty uczeń" - 26-01-2019 Sen i wysiłek fizyczny są dla zdrowego stylu życia równie ważne jak właściwa dieta. Dlatego podstawą nowej piramidy żywienia dla dzieci jest aktywność fizyczna oraz wystarczająca ilość snu - tłumaczą lekarze i dietetycy. czytaj dalej

Procesy w tkance tłuszczowej

Naukowcy ze szwedzkiego Instytutu Karolinska badali przez około 13 lat komórki tłuszczowe u 54 mężczyzn i kobiet. W tym okresie u wszystkich badanych, bez względu na to, czy przybrali na wadze czy stracili, wykazano zmniejszenie aktywności lipidów w tkance tłuszczowej, to znaczy szybkość, z jaką lipidy (lub tłuszcze) w komórkach tłuszczowych są usuwane i magazynowane. Jak wynika z badań przeprowadzonych we współpracy z naukowcami ze szwedzkiego Uniwersytetu w Uppsali i francuskiego Uniwersytetu w Lyonie, ci, którzy nie zrekompensowali tego, jedząc mniej kalorii, przybrali na wadze średnio o 20 procent.

Naukowcy zbadali ponadto obrót lipidów u 41 kobiet, które przeszły operację bariatryczną (operacje te dotyczą zmian w przewodzie pokarmowym, np. zmniejszenia objętości żołądka czy wycięcia jego części), oraz to, w jaki sposób wskaźnik obrotu lipidów wpłynął na ich zdolność do utrzymywania masy ciała po 4-7 latach po zabiegu.

- Wyniki badań wskazują, że procesy w naszej tkance tłuszczowej regulują zmiany masy ciała podczas starzenia się w sposób niezależny od innych czynników - powiedział Peter Arner, profesor na wydziale lekarskim w Huddinge w szwedzkim Instytucie Karolinska oraz jeden z głównych autorów badań. - Może to otworzyć nowe sposoby leczenia otyłości - dodał.

Aktywność fizyczna

Wcześniejsze badania wykazały, że jednym ze sposobów przyspieszenia obrotu lipidów w tkance tłuszczowej jest zwiększenie wysiłku fizycznego. Najnowsze badania potwierdzają tę tezę i dalej wskazują, że długoterminowy wynik operacji odchudzania poprawiłby się w połączeniu ze zwiększoną aktywnością fizyczną.

- Otyłość i choroby związane z otyłością stały się globalnym problemem - powiedziała Kirsty Spalding z wydziału biologii komórkowej i molekularnej w szwedzkim Instytucie Karolinska, współautorka badań.

- Zrozumienie dynamiki lipidów i tego, co reguluje wielkość masy tłuszczowej u ludzi, nigdy nie było bardziej istotne - dodała.