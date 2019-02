Dlaczego zebry mają paski? Bo trudno na nich wylądować

Pies utknął w kole samochodowym. Potrzebna była pomoc strażaków - 22-02-2019 Rodzina z Tustin w stanie Kalifornia przestraszyła się, kiedy zobaczyła swojego psa. Jego głowa utknęła w kole zapasowym samochodu. czytaj dalej

Dlaczego zebry mają paski? Wcześniej naukowcy mieli różne teorie, które miały wyjaśnić tę zagadkę. Sądzono na przykład, że paski to forma kamuflażu. Inna hipoteza zakładała, że mają one odstraszać drapieżniki i utrudniać im oszacowanie wielkości potencjalnej ofiary. Zakładano też, że czarno-białe prążki mogą służyć do rozpoznawania członków stada - na podstawie układu pasków na bokach i zadach, który jest niepowtarzalny u każdego osobnika. Ponadto wskazywano, że paski mogą ułatwiać zebrom termoregulację.

W środę naukowcy w Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis poinformowali, że znaleźli inne rozwiązanie zebrzej

łamigłówki. Paski miałyby chronić zwierzęta przed ugryzieniami owadów z rodziny bąkowatych. Okazuje się, że owady te mają problem z wylądowaniem na ciele zebry, podczas gdy z łatwością siadają na jednolicie umaszczonych koniach - bliskich kuzynach zebr.

Naukowcy zarzucali na konie płachty ze wzorem imitującym paski, a potem w jednym kolorze. Okazało się, że dużo więcej much wylądowało na zwierzętach, gdy były one przykryte jednolitą tkaniną.

- Zauważyliśmy, że bąkowate zbliżają się do zebr i jednolicie ubarwionych koni w podobnym tempie, jednak nie udaje im się wylądować na zebrach lub koniach z płachtą w paski, ponieważ nie potrafią odpowiednio zwolnić. Mijają zebry lub dosłownie w nie uderzają i się od nich odbijają - powiedział ekolog behawioralny Tim Caro z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, główny autor badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym "PLOS ONE". - Większość biologów zaangażowanych w badania nad ubarwieniem ssaków akceptuje fakt, że to jest powód, dla którego zebry mają paski - dodał.

Martin How, biolog z Uniwersytetu Bristolskiego i współautor badań przypuszcza, że paski mogą oślepiać bąkowate, gdy te podlecą na tyle blisko, żeby zobaczyć wzór swoimi oczami, widzącymi w niskiej rozdzielczości.

- Poza paskami, które zapobiegają kontrolowanemu lądowaniu bąkowatych, zebry ciągle wymachują ogonem. Mogą więc odganiać [owady], żeby nie mogły skutecznie wylądować - przyznał Caro. Zebrom najwyraźniej w walce z krwiopijcami pomagają nie tylko pasy, lecz także ich zachowania - dodał naukowiec.