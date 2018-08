"Ciągle jestem w szoku". Jechała, wraz z autem zapadła się pod ziemię - 26-07-2018 "Nigdy nie widziałem czegoś takiego" - opowiadał mężczyzna, który nagrał w stanie Kolorado zapadający się pod ziemię samochód. W środku była kobieta. Na szczęście nic się jej nie stało. czytaj dalej

W Nowej Zelandii lej krasowy otworzył się w sobotę w mieście Taupo. Na miejscu w momencie jego powstania znajdowało się dwóch nastolatków.

- Ziemia zaczęła osuwać się nam spod nóg, więc zrobiliśmy krok do tyłu, zabraliśmy rowery i oceniliśmy sytuację – mówił jeden z nich Jono Park.

- Byliśmy trochę przestraszeni, nie wiedzieliśmy, co myśleć o tej sytuacji, co może się stać – przyznał Bailey Malloy, drugi z chłopców.

Lokalne media podały, że lej miał głębokość około sześciu metrów. Uszkodzeniu uległy dwie posiadłości. Na szczęście nikt nie został ranny.

Wideo Lej krasowy w Nowej Zelandii (Reuters TV)

30 osób wyciągnęło samochód

Ogień szaleje w Stanach Zjednoczonych. Ponad sto pożarów, a będzie więcej - 12-08-2018 Kolejne sześć pożarów rozpętało się w Stanach Zjednoczonych. Narodowe Służby Pogodowe (NWS) ostrzegają, że pojawią się kolejne. W akcjach gaśniczych uczestniczy ponad 30 tysięcy strażaków z USA, Nowej Zelandii i Australii. czytaj dalej

Dużo bardziej niebezpieczna sytuacja wydarzyła się w Chinach. W sobotę około godziny 17 czasu lokalnego ziemia zapadła się pod samochodem w mieście Xi'an w prowincji Shaanxi. Z pomocą ruszyło około 30 osób. Udało im się, za pomocą długiej liny, wyciągnąć samochód.

Lej powstał po ulewnych deszczach, które przeszły nad tym rejonem Chin. W tej samej prowincji w mieście Shenmu w sobotę spadło 142,8 litrów wody na metr kwadratowy.

Sześć aut pod ziemią

Inny lej powstał w piątek w Stanach Zjednoczonych. Ziemia zapadła się na głębokość kilku metrów na parkingu przed centrum handlowym Tanger Outlets w Lancaster w Pensylwanii. W dole znalazło się sześć samochodów.

- Moja córka chciała wrócić do samochodu i zostawić tam parę rzeczy. Nagle do mnie dzwoni, że nie widzi samochodu. A samochód był w dziurze – mówiła Sheryl Delozie, właścicielka jednego z pojazdów.

Tragiczny bilans sezonu monsunowego w Indiach. 34 ofiary śmiertelne - 12-08-2018 Ponad połowa z 14 dystryktów w indyjskim stanie Kerala została postawiona w stan podwyższonej gotowości. W wyniku jednej z najgorszych powodzi życie straciły 34 osoby. czytaj dalej

Powszechne dziury w ziemi

Podczas zdarzenia Haley Weaver znajdowała się w środku swojego samochodu. - Nagle poczułam wstrząsy i pomyślałam, że to trzęsienie ziemi lub coś takiego. Spojrzałam w górę i zauważyłam, że jestem pochylona, moje auto też było pochylone i zdałam sobie sprawę, że się zapadam – relacjonowała. - Ludzie natychmiast do mnie podbiegli, żeby mi pomóc. Wyciągnęli mnie z samochodu od strony pasażera - mówiła.

Lej krasowy to okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu, które zwykle jest naturalną formą ukształtowania powierzchni ziemi. Jego średnica może się wahać od kilkudziesięciu centymetrów do kilkuset metrów. Czasem stanowi wejście do położonej głębiej jaskini.

Takie leje powstają w efekcie stopniowego wypłukiwania słabo związanego podłoża skalnego (np. wapienia) przez płynącą wodę, zapadnięcia się stropu jaskini albo obniżenie się lustra wody. Mogą się pojawiać stopniowo lub nagle. Występują na całym świecie, ale powszechne są na terenach, gdzie dominują wapień, halit albo inne skały łatwo ulegające rozpuszczeniu przez wodę.