Gigantyczny Księżyc zachodzi nad wulkanem na Teneryfie

"Taka piękna pełnia". Kwiatowy Księżyc w obiektywach Reporterów 24 - 30-05-2018 Pełnia jest pięknym zjawiskiem. Tym bardziej, kiedy można obserwować ją na bezchmurnym, wiosennym niebie. Według Indian ta, którą mogliśmy obserwować ubiegłej nocy, nazywa się kwiatową. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Odpowiedni sprzęt w odpowiednim miejscu

Wyobraźcie sobie malowniczy wschód Słońca, obserwowany ze szczytu wulkanu Teide na Teneryfie. Obracacie się za siebie i przed waszymi oczami ukazuje się gigantyczny Księżyc w pełni. Dosłownie gigantyczny.

Taki widok mógłby pozostać w sferze wyobraźni, gdyby nie nagranie wykonane 30 maja przez Daniela Lopeza. Kilka dni temu udostępniła je amerykańska agencja kosmiczna, tłumacząc, dlaczego Lopez uchwycił tak niezwykły widok.

Po pierwsze udało się to dzięki teleobiektywowi. Jest to rodzaj wąskokątnego obiektywu fotograficznego, który jest tak zbudowany, że ma odległość ogniskową dużo większą niż długość jego obudowy. To pozwoliło uzyskać niesamowity efekt, choć Lopez znajdował się w odległości około 16 kilometrów od stożka wulkanu.

Wydawałoby się, że ciekawym zbiegiem okoliczności było wschodzenie Słońca i zachodzenie Księżyca w tym samym momencie. Nie jest to jednak sytuacja przypadkowa, a zupełnie normalna. Jak tłumaczy NASA, podczas pełni Księżyca Słońce zawsze znajduje się po przeciwległej stronie nieba.

Oglądając wideo, zauważa się, że Księżyc porusza się zadziwiająco szybko. Nasuwa się przypuszczenie, że film został zmontowany w przyspieszonym tempie. NASA podaje, że to naturalna prędkość Ziemi, której wirowanie powoduje, że Księżyc powoli znika za Teide.

Wideo Gigantyczny Księżyc nad wulkanem Teide (NASA)

