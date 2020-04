Inne święta, trudne emocje. Psycholog podpowiada, jak sobie z nimi radzić

Koronawirus zatrzymuje nas w domach. Jak przetrwać? "Drobne rytuały, higiena bycia ze sobą" - 21-03-2020 Od tygodnia w związku z pandemią COVID-19 zamknięte są szkoły, niektóre sklepy, często też pracujemy zdalnie, a w związku z wprowadzonym stanem epidemii w najbliższych tygodniach się to nie zmieni. Specjaliści powtarzają, że aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, powinniśmy zostać w domach. Jak przetrwać ten trudny okres? Jak przywyknąć do tego nietypowego stanu, który nagle stał się codziennością? czytaj dalej

Jak przyznała Golec, w okresie izolacji mogą towarzyszyć nam różne negatywne stany emocjonalne. Mogą to być choćby niepewność, strach czy bezradność. Zaznaczyła też, że bezradność może okazać się gorsza od lęku. - A jak się połączy z lękiem, to się robi duży problem - dodała.

- Myślę, że to zależy od osoby, konstrukcji, od relacji w jakich dana osoba jest. Spodziewajmy się różnych uczuć, nie stawiajmy sobie wymagań, że mamy w jakiś określony sposób przeżywać tę sytuację. Często mówię, że trzeba się na to przygotować, pogodzić i nie stawiać sobie zbyt wysokich wymagań - mówiła psycholog (...). - Myślę, że każdy może znaleźć w swoim umyśle rozwiązania na tę trudną sytuację. A jeśli nie może, to potrzebna jest pomoc w tym celu, aby znaleźć dostęp do swojego umysłu - dodała.

"Pewne rzeczy trzeba będzie wytrzymać"

Golec była pytana o to, jak zdefiniować emocje, które zwłaszcza w dobie pandemii i izolacji, utrudniają nam codzienne funkcjonowanie.

- Zapytać siebie, poszukać na to słownictwa, porozmawiać z bliskimi i osobami, do których mamy zaufanie - powiedziała. Zaznaczyła, że mogą to być psychoterapeuci, którzy wykonując swoją pracę, mogą zauważyć coś, co trudno będzie nazwać nam samym. Mogą nam pomóc, mogą zobaczyć coś, co nam będzie trudno nazwać. - To jest pomoc i podstawowe wsparcie. Jak wiemy, z czym się zmagamy, wtedy możemy szukać w swoim umyśle rozwiązania, jak te dane uczucia znosić. Nie jak sobie z nimi poradzić, tylko jak je znosić, bo często trzeba je będzie znosić przez dłuższy czas. Pewne rzeczy trzeba będzie wytrzymać - wyjaśniała psycholog.

Jak powiedziała, często możemy potrzebować nie tyle pomocy specjalisty, co po prostu obecności innej osoby czy rozmowy przez telefon. - Musimy to przeżywać. Nie możemy tego przeżyć raz a dobrze. Szukamy wsparcia w sobie, jeśli nie znajdujemy, to szukamy na zewnątrz. Cały czas z myślą, że damy radę, że przeżyjemy to - mówiła Golec.

"Nie ma magicznych rozwiązań"

A co z osobami samotnymi, które na co dzień muszą radzić sobie w pojedynkę, a szczególnie źle mogą czuć się w okresie świąt?

- Jest bardzo dużo inicjatyw wielu towarzystw, gdzie są zaoferowane bezpłatne konsultacje, wsparcie psychologiczne. Gdzie ludzie są gotowi porozmawiać za darmo, doświadczeni, profesjonalni - powiedziała psycholog.

Jak dodała, "jesteśmy ludźmi i potrzebujemy innych ludzi". - Jeżeli nie znajdujemy wsparcia w swoim umyśle, to potrzebujemy innych ludzi. Nie ma magicznych rozwiązań na to - podkreśliła.

