Jesteś leniwy? Nie przejmuj się. To może być dobra strategia na przetrwanie

Olej kokosowy to "czysta trucizna". Lepiej go nie nadużywać - 23-08-2018

Zła informacja dla entuzjastów oleju kokosowego. Jak pokazują badania, spożywanie go w dużych ilościach może być niekorzystne dla naszego układu krążenia. Karin Michels, epidemiolog z Harvard T.H. Chan School of Public Health nazywa go "jedną z najgorszych rzeczy, jaką można zjeść" oraz "czystą trucizną". czytaj dalej