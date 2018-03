Kajakiem po placu świętego Marka. Prawie 28 procent Wenecji pod wodą

Acqua alta w Wenecji. 105 cm frajdy dla turystów - 15-10-2012 Aż o 105 cm podniósł się poziom wody w Wenecji. Pod wodą znalazł się m.in. pl. Świętego Marka. To oblicze acqua alta, która co roku nawiedza miasto na wodzie. czytaj dalej

Czym jest acqua alta

Choć zalanie 28 procent miasta brzmi groźnie, to nie jest to nic nowego w Wenecji. Określa się je terminem acqua alta, co oznacza wysoką wodę. W piątek o godzinie 23.30 w punkcie Punta Salute odnotowano przypływ o wysokości 117 centymetrów. Do rekordu z 1966 roku, który wynosił aż 194 centymetry, trochę zabrakło. Wtedy włoskie miasto było zatopione prawie w 90 procentach. Niemniej jednak część turystów, zniechęcona zalaniami, odwołała swoje świąteczne wizyty w mieście.

Woda zalewa Wenecję najczęściej w okresie od jesieni do wiosny. Jest to związane z przypływami występującymi okresowo na północnym Adriatyku. Są one wywoływane przez różnicę ciśnień na dwóch krańcach Adriatyku oraz wiatr, który utrudnia odpływ wody z laguny. Zjawisko to jest szczególnie intensywne w Lagunie Weneckiej.