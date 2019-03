"Radość życia, piękno i próżność". Kolejne niezwykłe odkrycie w Pompejach - 15-02-2019 Dobrze zachowane freski przedstawiające Narcyza przeglądającego się w wodzie znaleziono podczas prac wykopaliskowych w Pompejach na południu Włoch. "Kolejne niezwykłe odkrycie" - podsumowała dyrekcja tego terenu archeologicznego. czytaj dalej

"To bardzo ciężka praca"

Zespół 12 geologów i archeologów z Wielkiej Brytanii opublikował w tym miesiącu wyniki badań dotyczących prehistorycznych pomników z dwóch kamieniołomów znajdujących się w Stonehenge. Odkryli, że pochodzą one z zachodniej Walii. Badacze odkryli też ślady prehistorycznych narzędzi oraz wykopalisk, których wiek szacowany jest na trzy tysiące lat przed naszą erą, a więc okresu, kiedy została zbudowana pierwsza część Stonehenge. To kluczowy dowód na to, że w przenoszenie tych kamieni zaangażowani byli ludzie.

- To odkrycie rozwiewa dotychczasowe wątpliwości związane z tym, czy kamienie zostały przeniesione przez ludzi, czy przez działalność lodowców - poinformował profesor archeologii Joshua Pollard z Uniwersytetu Southampton w korespondencji mailowej z CNN. Pollard, który nadzorował te badania, powiedział, że zespół naukowców badał skały ze Stonehenge i próbował je dopasować do tych znajdujących się w paśmie górskim Preseli Hills w Walii. - To bardzo ciężka praca. Zajmuje dużo czasu - dodał.

Aby otrzymać dokładne wyniki, geolodzy kruszyli setki fragmentów skał na proszek i przeprowadzali specjalistyczne testy, między innymi prześwietlali je promieniami rentgenowskimi.

Obalenie wcześniejszych tez

Naukowcy od dawna wiedzieli, że kamienie pochodzą z Preseli Hills, ale nowe badania pozwalają im obalić twierdzenia dotyczące położenia skał, ustalonego w 1923 roku przez brytyjskiego geologa Herberta Henry'ego Thomasa. Nowe badania wskazują, że kamieniołomy Carn Goedog i Craig Rhos-y-felin znajdują się po północnej stronie wzgórza, a więc obok miejsca, które dotychczas było uznawane za ich położenie.

- Wracając do tamtego okresu i sprawdzając to, co ustalił Thomas i badając jego próbki, jesteśmy w stanie pokazać, że żadne z jego ustaleń nie są zgodne z naszymi - powiedział geolog Richard Bevins z Narodowego Muzeum Walii w rozmowie z CNN.

Jest też bardzo prawdopodobne, że kamienie zostały przeciągnięte po ziemi z Walii do Anglii, a nie przetransportowane dopływami rzeki, znajdującymi się w pobliżu południowej strony wzgórza.