Chciała bronić męża, została zaatakowana

W sobotę Linda Smith i jej mąż Jim jak co wieczór karmili stado około 30 kangurów w swojej posiadłości w Millmerran (Queensland). Nagle pojawił się zupełnie inny, nieznany im torbacz. Jak relacjonowała Linda, mierzył ponad 180 centymetrów. Znienacka zaatakował jej męża od tyłu, kopiąc go w plecy.

- Jim leżał na ziemi, a kangur go trzymał. Podeszłam, chcąc pomóc mężowi. Złapałam miotłę i kawałek chleba. Kangur jednak wytrącił mi miotłę z ręki - opowiadała kobieta. - Zepchnęłam go z Jima, a potem udało mi się złapać kawałek drewna do obrony. Zaatakował mnie. Wtedy z pomocą przyszedł mój syn i uderzył go w głowę szuflą - relacjonowała.

"Kocham zwierzęta"

Uderzenie spowodowało, że kangur odpuścił i uciekł do buszu. Rodzina wezwała pomoc. Linda z odmą płucną, połamanymi żebrami i licznymi obrażeniami wewnętrznymi trafiła do szpitala. Jim odniósł poważne rany szarpane. Lekko ranny został również ich syn.

Pomimo poniesionych obrażeń Linda wyraziła nadzieję, że kangurowi nie stanie się krzywda. - Zawsze jestem ostrożna, zwłaszcza przy samcach. Teraz trwa sezon rozrodczy, więc mogą być bardziej agresywni. Nie chcę, żeby kangur został odłowiony i zabity, kocham zwierzęta - pokreśliła kobieta.

Dodała, że pierwszy raz doświadczyła takiego zachowania ze strony torbacza. - Rozumiem, co się stało, jednak nie widziałam nigdy takiej agresji. On tu przyszedł na walkę, z której nie chciał się wycofać - stwierdziła.

Małżeństwo opiekuje się dziką przyrodą od 15 lat, od kiedy Linda znalazła młodego kangura, który stracił matkę.