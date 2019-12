Kieł narwala. To z jego pomocą Polak próbował obezwładnić terrorystę

Odnaleziony po niemal 100 latach. Sfotografowano mundżaka Roosevelta - 30-11-2019 Po niemal 100 latach poszukiwań odnaleziono mundżaka Roosevelta. Gatunek ten odkryty został w 1929 roku w północnym Laosie. Wtedy jednak znaleziono jedynie czaszkę jednego osobnika. czytaj dalej

W piątek w Fishmongers' Hall w Londynie 28-letni Usman Khan groził, że wysadzi budynek w powietrze. Następnie zabił nożem dwie znajdujące się tam osoby, po czym został wypchnięty na Most Londyński. Jedną z osób próbujących obezwładnić zamachowca był Polak o imieniu Łukasz, który uzbroił się w kieł narwala, który miał zerwać ze ściany restauracji.

Narwal i jego kieł

Narwal jednozębny (łac. Monodon monoceros) to gatunek ssaka z rodziny narwalowatych żyjący głównie w wodach Oceanu Arktycznego. Cechą wyróżniającą te zwierzęta jest pojedynczy, skręcony zgodnie z ruchem wskazówek zegara górny lewy kieł. Ich długość u samców może wynosić nawet trzy metry, a waga może dochodzić do 10 kilogramów.

Raz na pięćset przypadków u samca można spotkać dwa kły. Samice też mają kły, ale są one krótsze.

Kieł narwala - co to?

Jak podejrzewają naukowcy, kieł służy narwalowi do tego, by rozkruszać pokrywę lodową, aby zwierzę mogło zaczerpnąć powietrza. Ponadto według ostatnich badań kieł może służyć narwalowi w odczuwaniu zmian temperatury, ciśnienia i stężeniach substancji, które otaczają go w wodzie. Służy do tego 10 milionów włókien nerwowych, a to znacznie ułatwia im w polowaniach na ryby.

Tak wygląda kieł narwala (NOAA, domena publiczna)

Kieł narwala - do czego służy?

Według badań naukowców, kieł może być przydatny także w okresie godowym w walce z innymi samcami.

Kły są dosyć kruche i nie nadają się do obróbki, dlatego dla Eskimosów nie były główną przyczyną poławiania narwali. Były łowione ze względu na tłuszcz i skórę. Kły natomiast były wykorzystywane w handlu wymiennym. W średniowiecznej Europie były natomiast bardzo pożądane i cenne. Ze względu na przypisywane im właściwości magiczne osiągały bardzo wysoką cenę. Pozwolić sobie na nie mogli jedynie najzamożniejsi.

Jak podaje Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA), dorosły narwal może ważyć od 800 do 1600 kilogramów i dożywać 50 lat. Długość ich ciała wynosi od czterech do prawie 5,5 metrów.

Zwierzęta te żywią się głowonogami, rybami i skorupiakami. Populację narwali szacuje się na około 80 tysięcy osobników. Są obecnie kwalifikowane jako gatunek bliski zagrożenia na Czerwonej Liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN Red List).