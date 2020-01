Kluczowy egzamin kapsuły Dragon Crew zdany. Wydaje się gotowa na lot załogowy

Rekord mrozu tej zimy w Finlandii. Było prawie -38 stopni - 19-01-2020 Finlandia zanotowała najniższą temperaturę tej zimy. W niedzielę nad ranem na północy kraju było -37,9 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Sukces

Wyznaczona na sobotę próba systemu ratowania nowego amerykańskiego kosmicznego statku załogowego Crew Dragon w razie awarii rakiety nośnej nie odbyła się. Ostatni test przed jego lotem z astronautami miał miejsce za to w niedzielę o godzinie 16.30 czasu polskiego.

Zgodnie z ustalonym programem silniki Merlin pierwszego stopnia rakiety nośnej działały tylko przez półtorej minuty, a po ich wyłączeniu kapsuła Crew Dragon oddzieliła się od Falcona-9 za pomocą własnych silników rakietowych SuperDraco.

Krótko przed osiągnięciem przez Crew Dragon położonego na wysokości 43 kilometrów apogeum parabolicznej orbity zestaw silników SuperDraco został odrzucony, a mniejsze od nich silniki Draco ustawiły kapsułę w pozycji do otwarcia spadochronów i wodowania, co nastąpiło 32 kilometry od wybrzeża. Cały lot trwał nieco ponad 10 minut.

Sektor prywatny

Wraz z definitywnym wycofaniem w 2011 roku ze służby amerykańskich wahadłowców Państwowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) została pozbawiona własnych środków transportowania astronautów i zaopatrzenia na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Wymiana członków załogi stacji realizowana jest obecnie wyłącznie za pomocą rosyjskich statków Sojuz.



Zamiast podjąć kosztowny własny program budowy nowych pojazdów do współpracy z ISS, agencja postanowiła zwrócić się do amerykańskich partnerów prywatnych, co uznano za tańsze rozwiązanie. Dzięki temu Boeing udostępni NASA swe załogowe statki Starliner, wynoszone w kosmos przez rakiety Atlas, a w przypadku SpaceX będą to statki Dragon w wersji załogowej (Crew Dragon) i jego rakiety nośne Falcon-9.



Statki Starliner i Dragon nadają się do wielokrotnego użycia, co dotyczy również pierwszego stopnia rakiety Falcon-9. Towarowa wersja Dragona wykonała już kilkanaście lotów zaopatrzeniowych na ISS.



LIFTOFF! @SpaceX’s In-Flight Abort Test began at 10:30am ET with liftoff from Launch Complex 39A at @NASAKennedy on a mission to show the #CrewDragon spacecraft’s capability to safely separate from the rocket in the unlikely event of an emergency. Watch: https://t.co/vjbZFBIMHD pic.twitter.com/o0qtQvYBhx — NASA (@NASA) 19 stycznia 2020