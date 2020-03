Koniunkcja Księżyca z Wenus. Wasze obserwacje

Do koniunkcji dochodzi, kiedy ciała niebieskie ustawiają się w jednej linii. W sobotę Księżyc zbliżył się do Wenus, ale to nie koniec atrakcji. Obok nich widoczna była gromada gwiazd M45, czyli tak zwane Plejady. Do obserwacji zbędny był specjalistyczny sprzęt, zjawisko było widoczne gołym okiem.

W ten weekend koniunkcji towarzyszą także przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Były widoczne w sobotę wieczorem, ale w niedzielę także będziemy mogli je podziwiać.

Marcin63d4 Spotkanie księżyca z planetą wenus i przelot stacji kosmicznej. Kalisz wo . Wielkopolskie





~Marek Nikodem Koniunkcja Księżyca z Wenus i Plejadami