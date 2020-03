Koronawirus a zwierzęta domowe. Co należy wiedzieć - 16-03-2020 Kryzys związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 to też dramat niektórych zwierząt domowych. W chińskim Wuhanie zwierzęta opuszczone - z konieczności - przez swoich właścicieli głodowały, nie miały dostępu do wody, a niektóre z nich nie przeżyły. Pojawiły się obawy, czy zwierzęta domowe mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ma na to dowodów. czytaj dalej

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Służby zalecają, aby do minimum ograniczać wychodzenie na zewnątrz i unikać dużych skupisk ludzi. Czy mamy się jednak czego obawiać, wychodząc na samotne spacery do lasu czy do parku?

- Źródłem zakażenia jest przede wszystkim chory, a bardzo rzadko osoba, która nie ma jeszcze objawów, ale jest już zakażona, czyli człowiek. Park nie jest źródłem zakażenia koronawirusem. Jeżeli nikogo w nim nie ma, to ryzyko jest żadne. Na takiej samej zasadzie można by bać się siedzieć w domu, ponieważ powietrze może wlatywać przez okno w czasie wietrzenia. Sprowadzamy sprawę do absurdu, a tak nie można - powiedział w niedzielę w programie "Koronawirus. Raport" na antenie TVN24 doktor habilitowany Ernest Kuchar, specjalista do spraw chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak mówił Kuchar, źródłem zakażenia mogą być też przedmioty skażone wydzielinami osoby zakażonej. - Czy park się w tej kategorii mieści?

- Nie, a więc wyjście do parku, gdzie nie ma ludzi, jest bezpieczne - argumentował Kuchar.

Jak zapobiegać zakażeniu (Ministerstwo Zdrowia)

A co w przypadku jazdy rowerem?

- Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jedziemy rowerem, ktoś akurat kaszle i trafia akurat w nas podczas mijania. Jak to jest prawdopodobne, kiedy nie ma ruchu wiatru? Przyjmujemy, że kontakt z osobą chorą to odległość poniżej metra przez 15 minut. Jeżeli jest on w większej odległości i trwa krócej, to do zakażenia dochodzić nie powinno - tłumaczył Kuchar.

Całodobowa infolinia NFZ w sprawie koronawirusa (Główny Inspektorat Sanitarny)

"Koronawirus jest kilka razy mniej zaraźliwy niż odra"

Ekspert dodał, że jedna osoba z koronawirusem zakaża od dwóch do trzech osób. Dla porównania dodał, że osoba chora na odrę zaraża kilkanaście osób. Podobnie jest w przypadku krztuśca, a ospą wietrzną jedna osoba zaraża 10-12 osób.

- To znaczy, że choroba jest stosunkowo mało zaraźliwa. Jest groźna, bo znaczny odsetek chorych wymaga szpitala i kilka procent ludzi może umrzeć, ale nie jest bardzo zaraźliwa. Koronawirus jest kilka razy mniej zaraźliwy niż odra. Traktujmy koronawirusa jako bardzo ciężką, bardzo groźną grypę, ale grypę, a nie chorobę, która przenika przez ściany, pozostaje w parku i zarazić się nią można przez pieniądze. Czegoś takiego nie ma - dodał Kuchar.

Ograniczenia w Tychach

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, władze Tychów, gdzie w poniedziałek potwierdzono pierwszy w tym mieście przypadek koronawirusa, zdecydowały o zamknięciu m.in. placów zabaw i siłowni plenerowych. Mimo zagrożenia w miniony weekend wielu mieszkańców nadal z nich korzystało.

- Ubiegły weekend pokazał nam niestety, że nie wszyscy uwzględnili apel i place zabaw były pełne dzieci, a siłownie plenerowe - osób, z grupy największego ryzyka, czyli seniorów. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich od dziś zamykamy 32 place zabaw, 18 siłowni plenerowych i osiem obiektów sportowo-rekreacyjnych - poinformował w poniedziałek prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Pomimo braku fizycznej możliwości zamknięcia wszystkich tych obiektów, w poniedziałek od rana pracownicy Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (TZUK) rozwieszają informacje, że obiekt jest nieczynny.

- Proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i dostosowanie się do obowiązujących zasad - zaapelował prezydent. Już w ubiegłym tygodniu w Tychach - podobnie jak w innych miastach - zamknięto m.in. placówki kulturalne, sportowe, biblioteki itp. Jak dotąd nie było jednak formalnego zakazu korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury plenerowej, m.in. placów zabaw.

"Obiekty administrowane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych zostaną dziś oznakowane informacją o zamknięciu. Ostrzeżenia będą wywieszane we wszystkich administrowanych miejscach, służących do wspólnej zabawy i aktywności fizycznej, nawet w sytuacji braku możliwości fizycznego zamknięcia - brak ogrodzenia. Wszystkie oznakowane przestrzenie będą dodatkowo monitorowane przez Straż Miejską, przypominającą o istniejącym zagrożeniu" - podał Zakład.

Podobne decyzje mogą podjąć inni zarządcy infrastruktury, m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wśród zamkniętych już wcześniej obiektów jest m.in. Wodny Park Tychy.