Falcon Heavy o wysokości 23-piętrowego budynku wystartował o godzinie 21.45 polskiego czasu z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego w Cape Canaveral. Ze względu na warunki pogodowe start był dwukrotnie przekładany. Początkowo miał się odbyć o godzinie 19.30 polskiego czasu, został przesunięty na 21.05, a następnie na 21.45.

Ostatecznie jednak wszystko poszło zgodnie z planem. Dwie poboczne części rakiety oddzieliły się od jej głównej części i z powodzeniem wylądowały na ziemi. Na razie nie wiadomo, czy głównemu boosterowi udało się wylądować na platformie na wodzie.

Zobacz start rakiety:

Wideo Start rakiety

Tak wyglądały dwie poboczne części rakiety podczas lądowania:





Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX’s Landing Zones 1 and 2. pic.twitter.com/oMBqizqnpI — SpaceX (@SpaceX) 6 lutego 2018

Widok ze środka samochodu:





View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 lutego 2018

Karol Wójcicki - popularyzator nauki tłumaczył w programie "Wstajesz i Wiesz" wyjątkowość tego wydarzenia.

- Dzisiaj chcemy zobaczyć, czy taki kolos będzie w stanie rzeczywiście podnieść się z ziemi. Widzieliśmy wielokrotnie start Faclona 9, dzisiaj to będą trzy falcony zlepione razem, łącznie 27 silników, które odpalą się równocześnie - tłumaczył we wtorkowy poranek Wójcicki.

Połączone rakiety wystartowały jako jedność, a następnie kolejno odłączyły się po tym, jak skończyło się paliwo. Wtedy zawróciły do lądowania. Drugi stopień, który ma ładunek, jest umieszczony na szczycie środkowego elementu i jest jednorazowego użytku.

Czytaj więcej o tym niezwykłym starcie także na tvn24.pl.

Tak schematycznie wygląda lot rakiety Falcon 9 w kosmos i powrót na Ziemię celem powtórnego wykorzystania

Monstrum

- Elon Musk podbija dzisiaj stawkę i skleja ze sobą trzy rakiety tworząc najpotężniejszą rakietę od czasów Saturna 5. Chociaż Saturn 5 był od niej cięższy. Jednak jeśli chodzi o zdolność wynoszenia ładunków na orbitę okołoziemską, był nieporównywalnie gorszy - poinformował Karol Wójcicki.

- Zrobiłem małe podsumowanie najpotężniejszych rakiet: Atlas 5 - wyniesienie na orbitę ładunku na poziomie 20,5 tony, Delta Heavy potężna rakieta wynosząca ładunek o masie 28 ton i 300 kilogramów. Falcon Heavy przebija stawkę dwukrotnie: 63 tony na niską orbitę okołoziemską. Rakieta dzisiaj poleci w kierunku Marsa. To jest absolutnie niesamowite - dodał.

To jest bajka

Cały pomysł i wykonanie misji brzmi jak scena z filmu science fiction.

- Elon Musk do tej rakiety wsadzi swój czerwony samochód - kabriolet. Jeśli chodzi o samochód, wraz z kolegami mieliśmy lekkie obawy, bo temperatura w kosmosie waha się od minus stu, do dwustu stopni Celsjusza w słońcu. Lakier może znieść to kiepsko. Dzisiaj będziemy mogli zobaczyć to na żywo, ponieważ w samochodzie zostały zamontowane trzy kamery. Dzięki nim będziemy podziwiać widok z samochodu w kosmosie na żywo. To jest bajka - dodał.

Niejeden cel

- Cel tego lotu jest kilkupoziomowy. Po pierwsze, samochód to jest bajer, z drugiej służy jako balast. Musk mógł włożyć tam symulator masy, jakiś klocek betonowy i udowodnić, że rakieta jest w stanie wynieść ciężki ładunek. Jednak stwierdził, że fajnie jest wynieść samochód, który sprzedaje. To jest forma reklamy - poinformował Wójcicki.

Wideo Falcon Heavy

Game over

Jest to demonstracja tego, że można utrzymać przez pewien czas rakietę na orbicie okołoziemskiej, a następnie wyjść na orbitę transferową. - Dopiero wtedy rakieta nabierze znowu prędkości i zostanie wyrzucona w kierunku Czerwonej Planety - poinformował Wójcicki. I dodał, że do niej nie doleci.

- To będzie coś, co zmieni zasady gry. To będzie game over dla tego typu rakiet. Nie dość, że będzie miała dwukrotnie większą nośność to będzie nieporównywalnie tańsza - dodał.

Większość rakiet ulega destrukcji w przestrzeni kosmicznej. Tutaj dwie części wracają na ziemie po kilkunastu minutach w okolice lądowiska przylądka Canaveral, trzecia (jeśli będzie podejmowana taka próba) w przyszłości może wylądować na Oceanie na bezzałogowym statku. Podobnie jak Falcon 9, Falcon Heavy jest zbudowany po to, aby opracować rakiety wielokrotnego użytku i zminimalizować koszty. Każdy z trzech elementów może powrócić na Ziemię.

- Przy niektórych kombinacjach lotów tej rakiety będzie można zobaczyć niesamowity widok trzech rakiet w czasie kilkunastu minut na Florydzie - poinformował.

Oczywiście istnieją pewne obawy, ponieważ jest to pierwsza misja tego typu. Jednak daje to nadzieję na niższe ceny lotów kosmicznych. Były pomysły, aby taka rakieta wynosiła ludzi do Księżyca i z powrotem.

Może ten dzień przejdzie do historii

- To będzie ekscytujący sukces lub ekscytująca porażka - powiedział Musk podczas poniedziałkowej konferencji.