Leżało zagrzebane przez 66 milionów lat. Znalazł je 10-latek

Dong Jiang

"Dom dinozaurów"

Niezwykłego odkrycia dokonał 10-letni Zhang Yangzhe, który jest miłośnikiem dinozaurów. Chłopiec uwielbia czytać o nich książki i dzięki swojej wiedzy odróżnił jajo dinozaura od skał. Znalazł je, bawiąc się nad rzekąpod koniec lipca w południowej części prowincji Guangdong. Matka chłopca skontaktowała się z muzeum w mieście Heyuan.

Eksperci potwierdzili, że to co znalazł chłopiec to jajo dinozaura. W tym samym miejscu wykopano jeszcze 10 innych.

- W sumie było ich 11. Każde jajo ma średnicę dziewięciu centymetrów. Leżały zagrzebane przez 66 milionów lat - powiedział Du Yanli, kustosz Muzeum Heyuan. Naukowcy stwierdzili, że odkrycie ma ogromne znaczenie i dostarczyło im nowych wskazówek na temat rozmieszczenia jaj.

Heyuan słynie jako "dom dinozaurów", ponieważ znajduje się tu 18 370 zarejestrowanych jaj tych prehistorycznych stworzeń.