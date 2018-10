Lwica uciekła z wybiegu, biegała po zoo. Zapadła decyzja o uśpieniu - 22-06-2018 Z wybiegu w belgijskim zoo uciekła lwica. Ze względu na bezpieczeństwo gości konieczna była ewakuacja. Po dwóch nieudanych próbach uspokojenia zwierzęcia zapadała decyzja o jego uśpieniu. czytaj dalej

Samicę Zuri i samca Nyacka trzymano razem przez osiem lat. Pracownicy ośrodka nigdy nie dostrzegli żadnych śladów agresji między partnerami. W 2015 roku zwierzęta doczekały się nawet trójki potomstwa.

Na początku ubiegłego tygodnia personel zoo zaniepokoiły dźwięki dobiegające z lwiej zagrody. Po przybyciu na miejsce pracownicy zobaczyli zaciekłą walkę między Zuri a Nyackiem. W pobliżu było jedno z ich dzieci - trzyletnia kotka Sukari.

Trzymała do końca

W oświadczeniu wydanym przez władze zoo czytamy, że personel dołożył wszelkich starań, by rozdzielić zwierzęta, ale Zuri trzymała Nyacka za szyję, dopóki nie przestał się ruszać. W wyniku sekcji stwierdzono, że dziesięcioletni samiec zmarł z powodu urazu szyi.

- Wiemy, że to wyjątkowo rzadkie zjawisko, ale takie zachowania mogą pojawić się u dzikich zwierząt, podobnie jak i u ludzi - twierdzi David Hagan, kurator zoo w Indianapolis. Przyznaje również, że nie ma pojęcia, co mogło popchnąć samicę do zbrodni.

Lwicę Zuri wypożyczono z ogrodu zoologicznego w San Diego. Uczestniczyła w planie odnowy gatunku realizowanym przez Stowarzyszenie Zoo i Akwariów.