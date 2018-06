"Mieliśmy niewielką przerwę na tornado". Diabełek pyłowy zakłócił mecz

Ta "trąba" wirowała na parkingu w Kielcach - 18-05-2017 Na jednym z parkingów w Kielcach pojawiło się intrygujące zjawisko atmosferyczne. Nie trwało długo, jednak Reporter 24 Piotr nie zasypiał gruszek w popiele i zdążył nagrać wirujący słup powietrza. czytaj dalej

W Libertyville w stanie Illinois trwał mecz dziecięcej drużyny baseballowej Libertyville Wildcats. Nagle zalegający na boisku pył "po prostu zaczął się unosić", jak relacjonował Mike Weaver, ojciec jednego z graczy.

- Pył tak jakby czekał, a potem uformował ten idealny kształt przypominający tornado - opowiadał Weaver. Wszystko miało trwać dwie minuty. Mężczyzna całą sytuację zarejestrował na filmie.

"Mieliśmy niewielką przerwę na tornado" - napisał na Twitterze, gdzie opublikował nagranie.

To nie tornado, to diabełek

Lej na szczęście okazał się tylko diabełkiem pyłowym. Podczas meczu zaistniały warunki idealne do tego, by się rozwinął - sobota w mieście była słoneczna, a termometry pokazywały 32 stopnie.

Diabełek tworzy się, gdy nad gorące powietrze zalegające przy nagrzanym gruncie napłynie chłodniejsze. Powstaje wtedy ruch wirowy. Powietrze z wiru porywa ze sobą pył i piach z podłoża. Zjawisko może osiągać średnicę do 10 metrów i wznosić się na wysokość od kilku do nawet tysiąca metrów.

We had a slight tornado delay at the Libertyville Memorial Day Travel Baseball Tournament @Skilling @WGNTV @WGNMorningNews @LYBWildcats pic.twitter.com/qasCblelQ1 — Libertyville Firefighters (@IAFFLocal3892) 26 maja 2018