Lek na superbakterie za "5-10 lat". To optymistyczny scenariusz - 04-03-2017

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała listę bakterii, które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Są one oporne na dostępne na rynku antybiotyki. O tym, jakie są perspektywy na to, by skutecznie z nimi walczyć, opowiedziała krajowa konsultant do spraw mikrobiologii lekarskiej. czytaj dalej