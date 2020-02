Mycie rąk. WHO: powinno trwać tyle, ile dwukrotne odśpiewanie "Happy Birthday"

Uruchomiona została infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Uruchomiona została infolinia NFZ (KPRM)

W Polsce do tej pory nie odnotowano żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. - Jeśli dojdzie do rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce, to oczywiście stosujemy wszystkie te metody, które stosowaliśmy przy innych epidemiach tego typu wirusów, na przykład przenoszonych drogą kropelkową, jak grypa - mówiła na antenie TVN24 Maria Gańczak, epidemiolog z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Tłumaczyła, że należy unikać skupisk ludzkich i często myć ręce, ponieważ wirus może być obecny na powierzchniach w formie aktywnej. Ekspertka dodała, że wirus utrzymuje się na powierzchniach od kilku godzin do dwóch dni, w zależności od warunków panujących na zewnątrz - temperatury i wilgotności.

Wideo Jak myć ręce mydłem i wodą? Film instruktażowy Światowej Organizacji Zdrowia

Długość mycia rąk ma znaczenie

- Mycie rąk po każdym powrocie do domu z zakupów, po przemieszczaniu się z domu do pracy, po wyjściu z toalety - wyliczała Gańczak. - Apeluję do tego, abyśmy wykonywali to mycie rąk zgodnie z zasadami - mówiła. - Uważa się, że długość mycia rąk też ma wielkie znaczenie, żeby to nie było tylko kilka sekund. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że jest to tyle, ile trwa odśpiewanie piosenki "Happy Birthday", dwukrotne odśpiewanie tej piosenki - dodała. Czas mycia powinien wynosić 15-30 sekund.

Jak skutecznie myć ręce:

Zwilż ręce ciepłą wodą, nałóż mydło w zagłębienie dłoni. Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni. Spleć palce i namydl. Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian. Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian. Namydl oba nadgarstki. Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie, wycierając w ręcznik.

Główny Inspektorat Sanitarny dodaje: myjąc ręce w miejscu publicznym, staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc, możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.

Gańczak dodała, że jeśli nie ma się dostępu do wody, ręce należy umyć środkiem na bazie alkoholu. Podkreśliła, że warto się w takie środki zaopatrzyć.

Jak skutecznie myć ręce (Główny Inspektorat Sanitarny)

Posłuchaj całej rozmowy z Marią Gańczak: