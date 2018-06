Jeśli wybieracie się na Marsa, to mamy dla Was dobrą wiadomość - obecnie dystans między Ziemią a Czerwoną Planetą jest najkrótszy od 15 lat. Dodatkowo w ciągu najbliższych tygodni ta odległość zmniejszy się jeszcze bardziej, a co za tym idzie Mars będzie świecić jeszcze jaśniej. To świetny moment na jego obserwacje.