Nie ma mózgu, oczu, ust, za to ma 720 płci. Poznajcie bloba

To stworzenie jest w stanie... uczyć się i nauczać. Choć nie ma mózgu - 29-12-2016 Naukowcy przebadali pewien interesujący jednokomórkowy organizm - śluzowca. Okazało się, że mimo iż nie ma mózgu, może się uczyć, a nawet przekazywać swoją wiedzę innym organizmom. czytaj dalej

Od 19 października w zoo działającym przy Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu będzie można oglądać śluzowca (Physarum polycephalum) nazywanego blobem. Inspiracją dla nazwy intrygującego organizmu był amerykański horror science fiction klasy B z 1958 roku, w którym obca forma życia, nazwana "The Blob", pochłaniała wszystko, co znalazła na swojej drodze.

Intrygujący jak mało co

Blob jest pozbawiony oczu, ust i żołądka, a jednak znajduje pokarm i go trawi. Może poruszać się bez nóg i skrzydeł, a jeśli zostanie przecięty na pół, uleczy się w dwie minuty.

- Blob to żywa istota, która jest jedną z tajemnic natury. Mamy pewność, że to nie roślina, ale nie wiemy, czy to zwierzę, czy grzyb - powiedział Bruno David, dyrektor Muzeum Historii Naturalnej.

- Zaskakujące jest to, że blob nie ma mózgu, ale jest w stanie się uczyć. Jeśli połączymy dwa bloby, to jeden może przekazywać wiedzę drugiemu - dodał.

Żyje w lasach Europy

Blob jest niemal nieśmiertelny, jego jedynymi wrogami są światło i susza. Posiada także zdolność do hibernacji, kiedy warunki są trudne. Blob posiada 720 płci.

Skąd blob wziął się w paryskim zoo? Na początku naukowcy hodowali bloba na szalkach Petriego, karmiąc go jego przysmakiem - owsianką. Po osiągnięciu określonej wielkości został przeszczepiony na korę drzewa, którą się żywi, a następnie umieszczony w terrarium.

- Drzewa akacjowe, kora dębu i kasztanowce to jego ulubione miejsca - powiedziała Marlene Itan, pracowniczka zoo. Dodała, że blob w naturalnym środowisku występuje w ściółce leśnej w Europie. - Rozwija się w temperaturze wynoszącej się od 19 do 25 stopni Celsjusza oraz przy poziomie wilgotności 80-100 procent - podkreśliła.