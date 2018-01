Nie zostanie stekiem na czyimś talerzu. Krowa uciekła przed rzezią i pozostaje nieuchwytna

Będziemy jeść mniej mięsa i nabiału? Krowy i owce emitują za dużo gazów - 19-04-2014

Z badań przeprowadzonych w Chalmers Uniwersity of Technology w Szwecji wynika, że powinniśmy ograniczyć spożycie mięsa i nabiału. Hodowla zwierząt przyczynia się do wzrostu emisji szkodliwych dla klimatu gazów. Za 25 lat bydło będzie - według naukowców - powodować połowę całkowitej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. czytaj dalej