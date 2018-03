Nocny pożar i bohater na czterech łapach. Kot zaalarmował domowników

Ten kot uwielbia robić selfie - 17-01-2016 Moda na selfie opanowała cały świat. Teraz nawet zwierzęta mają sweet focie. Kot Manny uwielbia uwieczniać spotkania w gronie swoich znajomych, czyli psów. czytaj dalej

Na oknie frontowym domu w McKeesport w stanie Pensylwania znajdowała się naklejka z napisem: "w razie pożaru lub nagłego wypadku proszę ratować znajdujące się w środku zwierzęta".

W tym przypadku było jednak zgoła inaczej - to zwierzę, a dokładniej kot, uratował mieszkańców budynku przed szalejącymi wewnątrz płomieniami.

Wparował do sypialni

Strażacy otrzymali wezwanie w piątek o godzinie 1.30 w nocy czasu miejscowego.

- Na szczęście, gdy oboje domownicy spali, zaalarmował ich kot. Wparował do pokoju. Para pomyślała, że jego zachowanie jest dziwne. Kiedy wstali, za drzwiami sypialni w łazience zobaczyli płomienie - poinformował dowódca strażaków Tom Perciavalle. - Jeszcze godzina czy dwie i ogień nabrałby rozpędu. Nie zdążyliby się obudzić. Całe szczęście, że gdy położyli się spać, przyszedł kot - dodał.

Kolejny kot przeżył trzęsienie ziemi we Włoszech. Spędził pod gruzami 16 dni - 10-09-2016 Ekipom ratunkowym, pracującym we włoskiej miejscowości Amatrice, gdzie 24 sierpnia wydarzyło się tragiczne trzęsienie ziemi, w którym zginęło prawie 300 osób, udało się wydobyć spod gruzów zwierzaka. Był to kot, w dodatku żywy. czytaj dalej

Obojgu na szczęście udało się uciec. Zaalarmowali sąsiada, Ala Ackermana.

- Obudziłem się, bo stukali do moich drzwi. Otworzyłem. Powiedzieli, że muszę opuścić dom. Złapałem córkę i wnuczkę, potem wróciłem do domu i zabrałem wszystkie zwierzęta - powiedział Ackerman. Na szczęście ogień nie dotarł do jego domu.

Kot zamiast czujnika dymu

Strażacy uważają, że pożar rozpoczął się na strychu i potem rozprzestrzenił się na łazienkę. Największe szkody na piętrze spowodował dym oraz woda.

- W domu nie zainstalowano czujników dymu. Na szczęście na miejscu był kot - podsumował Perciavalle.