Nowy kalkulator wieku psa

Etapy życia psa i człowieka się pokrywają

Naukowcy z Uniwersytetu w San Diego w Kalifornii i Uniwersytetu w Pittsburghu w Pensylwanii opracowali wzór na obliczenie wieku psa w ludzkich kategoriach. Jest on bardziej skomplikowany niż pomnożenie wieku liczonego od momentu narodzin przez siedem, jak robiono do tej pory.

Naukowcy zbadali metylację DNA, czyli modyfikacje chemiczne niektórych segmentów DNA, w obrębie 104 genomów pobranych od labradorów w wieku od czterech tygodni do 16 lat. Metylacja może ujawnić wpływ czynników zewnętrznych, na przykład stylu życia, na DNA u ludzi. Ponieważ, jak podkreślają badacze, zwierzęta także doświadczają metylacji DNA, można było opracować pozwalający śledzić wiek biologiczny psów zegar epigeneteczny. Na jego podstawie stworzono algorytm, który pomoże wyliczyć właścicielom faktyczny wiek ich pupili: należy pomnożyć naturalny wiek psa przez 16, a następnie dodać 31.

- Wiedzieliśmy już wcześniej, że psy cierpią na te same choroby i dolegliwości związane z wiekiem co ludzie, a ta praca dostarczy dowodów na to, że podobne zmiany molekularne zachodzą również podczas ich starzenia się - mówi Matt Kaeberlein, biogerontolog z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle, który nie był zaangażowany w te badania. - Jest to wspaniały dowód na zachowanie cech zegarów epigenetycznych wspólnych dla psów i ludzi.

Na podstawie danych z metylacji można stwierdzić, że etapy życia psów i ludzi pokrywają się ze sobą. Na przykład 7-tygodniowy szczeniak byłby odpowiednikiem 9-miesięcznego dziecka, oboje w tym wieku zaczynają ząbkować. Wzór pasuje również do średniej długości życia labradora, która wynosi 12 lat i człowieka (70 lat).

Psi zegar epigenetyczny tyka na początku znacznie szybciej niż ludzki, a później spowalnia. Dwuletni labrador może nadal zachowywać się jak szczeniak, ale jest już w średnim wieku.

- Pokazali, że wraz z wiekiem następuje stopniowy wzrost metylacji DNA u obu gatunków - mówi Steve Austad, biolog ewolucyjny i ekspert ds. starzenia się z Uniwersytetu Alabama w Birmingham. Uważa, że metoda ta może przynieść ciekawe rezultaty, jeśli zostanie zastosowana do takich kwestii, jak różna długość życia różnych ras psów.