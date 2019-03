Obecność raków oznacza czystą wodę? Niekoniecznie

Występowanie raków w rzekach czy jeziorach, wbrew powszechnej opinii, nie zawsze jest wskaźnikiem czystości wody w danym zbiorniku. - Co więcej, niektóre gatunki raków po złowieniu należy eliminować, a nie na powrót wrzucać do wody - powiedział ichtiolog Piotr Traczuk.

Było ich pół tysiąca, zostało tylko dziesięć. Morświny kalifornijskie mogą zniknąć - 22-03-2019 Meksykańskie władze będą ratować krytycznie zagrożonego wyginięciem morświna kalifornijskiego. Szacuje się, że w wodach Zatoki Kalifornijskiej zostało już tylko dziesięć osobników tego gatunku. czytaj dalej

W powszechnej opinii występowanie raków wskazuje na czystość zbiornika wodnego, w którym żyją te zwierzęta. Z tego powodu określa się je mianem bioindykatorów, czyli wskaźników czystości wody.

- To przekonanie nie do końca jest zgodne z prawdą - powiedział ichtiolog z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Piotr Traczuk i dodał, że zapewne wynika ono z opowieści dziadków i pradziadków o tym, że przed laty w czystych wodach łowili ogromne raki.

Rak rakowi nierówny

- W polskich wodach żyją cztery gatunki raków: szlachetny i błotny oraz raki amerykańskie: pręgowaty (amerykański) i rak sygnałowy. Tylko te dwa pierwsze gatunki można uznać za wskaźniki czystości wody - stwierdził Traczuk. Dodał, że rak szlachetny i błotny to rodzime gatunki, które niestety są wypierane przez sprowadzone lub zawleczone do Europy, w tym i do Polski, z Ameryki Północnej, raki pręgowate i sygnałowe.

Niedźwiedź kontra kosz. "Pilnujcie jedzenia i zbierajcie śmieci" - 22-03-2019 Park Yosemite w Kalifornii jest domem dla setek niedźwiedzi czarnych. Ludzie są tylko gośćmi na ich terenie. Władze parku opublikowały nagranie, na którym widać samca, próbującego dostać się do śmietnika. "Niektóre niedźwiedzie nadal są aktywne" - ostrzegają. czytaj dalej

Raki szlachetne i błotne były powszechne jeszcze na początku XX wieku. Osobniki obu gatunków mają podobną budowę - różnią się wyglądem szczypiec i "gładkością" pancerza, osiągają 15-20 cm i żyją w czystych wodach. Raki pręgowate i sygnałowe są mniejsze od raków rodzimych.

- Niestety raki zawleczone do Polski z Ameryki Północnej mogą żyć nawet w wodach o niskiej jakości, więc absolutnie ich występowanie nie ma nic wspólnego z czystością wody - powiedział Traczuk i dodał, że oba te obce gatunki zagrażają rodzimym rakom miedzy innymi poprzez roznoszenie śmiertelnych dla nich chorób.

Ochrona raków i ekosystemów

W celu ochrony i zachowania populacji nasze raki objęte są ochroną prawną, w której dokładnie określono kiedy i kto może te gatunki poławiać.

Aby chronić ekosystemy wodne, wprowadzono przepisy, które mówią o tym, że złowionych określonych gatunków ryb oraz raków pręgowatych i sygnałowych "nie należy wpuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód".

- Po prostu, czasem są takie okoliczności lub powód, że konieczne jest nakazanie eliminacji organizmów niepożądanych, nawet jeśli będą głosy, że to postępowanie niemoralne - podsumował Traczuk.