Orka "przemówiła ludzkim głosem"

Takich narodzin więcej nie będzie. Ostatnia orka przyszła na świat w teksańskim parku wodnym - 23-04-2017 W jednym z teksańskich parków wodnych na świat przyszła orka. Taka sytuacja ma już się nigdy więcej nie wydarzyć. Władze obiektu nie planują rozmnażania tych zwierząt. czytaj dalej

W oceanarium Marineland Aquarium w mieście Antibes we Francji badacze zajmowali się zagadnieniem zdolności orek do naśladowania dźwięków. Naukowcom udało się sprawić, że 14-letnia orka imieniem Wilkie porozumiewała się z nimi ludzką mową. Podejmowano wiele prób, jednak w końcu udało się osiągnąć zamierzony cel.

Lider badaczy José Zamorano-Abramson zarejestrował słowa wypowiadane przez Wilkie - "cześć", "pa pa", "ah ah", a nawet imię jej trenerki - Amy.

Papugująca orka

Należy jednak zaznaczyć, że "mowa" orki sprowadzała się do zwyczajnego "papugowania" ludzkiej. Nie znała ona znaczenia słów, jednak powtarzała wypowiadane przez człowieka dźwięki.

Badania opublikowano w "Proceedings of the Royal Society B". Rzuciły światło na to, jak naśladownictwo dźwięków może prowadzić do rozwoju dialektów między różnymi populacjami orek. Niewiele zwierząt posiada zdolność imitacji ludzkiej mowy. Wśród ssaków jest ona uderzająco rzadka.