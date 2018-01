Osobliwa i niezmiernie rzadka "bestia" złowiona przy Tajwanie

Czarny, z wypukłymi oczami. Dodatkowo ma zdolność do bioluminescencji - czyli świecenia. To dziwne stworzenie to Trigonognathus kabeyai, gatunek rekina z rodziny koleniowatych. Pięć osobników złowili naukowcy z tajwańskiego Instytutu Badań nad Rybołówstwem u wybrzeży miasta Taidong. Prowadzili tam badania dotyczące gatunków żyjących na tym obszarze.

Trigonognathus kabeyai, intrygujący, rzadki gatunek rekina

Rzadka osobliwość

Trigonognathus kabeyai to osobliwa i wyróżniająca się bestia, ale prawdopodobnie nieszkodliwa dla człowieka. Żyje w głębokich wodach morskich w okolicach Tajwanu, Japonii i Hawajów. Wydaje się, że ich populacja jest niewielka oraz że mają niewielki zasięg występowania. Są tak nieuchwytne, że odkryto je dopiero w 1986 roku.

"Świeci w ciemnościach"

Od tamtej pory gatunek widywano kilka razy. Zazwyczaj były to osobniki, które wpadły w sieci rybackie, służące przy połowach innych gatunków ryb. Z uwagi na ich rzadkie występowanie naukowcy nie widzą wiele na ich temat.

Osobniki Trigonognathus kabeyai są dość małe w porównaniu do innych rekinów. Mierzą maksymalnie około 54 centymetry. Wydają się całkowicie czarne, ale na ich "brzuchach" znajdują się komórki emitujące światło, czyli fotofory.

Ponad 75 procent wszystkich zwierząt morskich w pewien sposób "świeci", tak więc z punktu widzenia ewolucji to przydatna cecha. Ten dar zwierzęta wykorzystują jednak na różnorakie sposoby. W przypadku omawianego gatunku, pływającego na głębokości 270-360 metrów pod poziomem morza, emitowanie światła pomaga przyciągnąć potencjalnego partnera lub ofiarę.

Nocny zabójca

Inne ryby posiadające fotofory brzuszne używają ich jako kamuflażu. Chronią się w ten sposób przed drapieżnikami żyjącymi na większych głębokościach. Wydzielanie światła czyni je mniej widoczne, kiedy potencjalny morderca patrzy na nie od dołu w stronę jaśniejszej powierzchni.

Trigonognathus kabeyai najczęściej obserwowano w nocy. Może to sugerować, że po zachodzie słońca rekiny wypływają na płytsze wody w poszukiwaniu posiłku.

Ich zęby kształtem przypominają igły - są długie i wąskie, szczęka zaś trójkątna i wysuwana - taki mechanizm pomaga im łatwiej sięgać po zdobycz. Żywią się głównie rybami kostnoszkieletowymi oraz skorupiakami. Dietę można było przeanalizować dzięki sprawdzeniu zawartości żołądków złowionych osobników.

Cztery z pięciu znalezionych ostatnio rekinów były już martwe. Naukowcy starali się podtrzymać przy życiu tego piątego, jednak na drugi dzień również on zmarł.