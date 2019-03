Pełnia Robaczego Księżyca coraz bliżej. Wiosną warto spojrzeć w niebo

"Już się chce wyjść z domu i poczuć tę wiosnę". Miejscami ponad 22 stopnie - 17-03-2019 Piękna, słoneczna aura dotarła w niedzielę do wielu regionów Polski. Temperatura miejscami przekroczyła 22 stopnie Celsjusza. W parkach pojawili się spacerowicze spragnieni ciepła i słońca. czytaj dalej

Równonoc wiosenna i jesienna przypada na moment przejścia Słońca przez jeden z punktów przecięcia ekliptyki i równika niebieskiego. Ekliptyka to okrąg na sferze niebieskiej, po którym pozornie porusza się Słońce w ciągu roku. Z kolei równik niebieski można sobie wyobrazić jako odpowiednik równika ziemskiego. Przejście Słońca przez jeden z punktów przecięcia ekliptyki i równika niebieskiego to moment równonocy: wiosennej lub jesiennej.

Jeden z dwóch punktów, w których przecinają się ze sobą ekliptyka i równik niebieski, nazywany jest punktem Barana. Właśnie on ma związek z rozpoczęciem astronomicznej wiosny na półkuli północnej.

Pełnia Robaczego Księżyca

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny - 21 marca, około godz. 2.43 nastąpi tak zwana Pełnia Robaczego Księżyca. Uznawana jest za ostatnią pełnię zimową lub za pierwszą pełnię wiosenną.

Nazwę marcowej pełni wymyślili rdzenni Amerykanie, którzy zauważyli, że gdy robi się cieplej i znika mróz, na rozmokniętą ziemię wydostają się różne robaki, w tym między innymi dżdżownice. Jej inne nazwy to: Czysta Pełnia, Skrzypiąca Pełnia czy Klonowa Pełnia.

Wideo Jak oświetlana jest Ziemia podczas równonocy?

Oczy w niebo

Miłośników nieba w okresie wiosennym czekają obserwacje gwiazdozbiorów - szczególnie Lwa, Panny i Wolarza. Każdy z nich zawiera jasną gwiazdę, które razem tworzą tzw. Trójkąt Wiosenny. Z kolei na początku wiosny wieczorem na niebie widać Oriona oraz gwiazdę Syriusz - najjaśniejszą na nocnym niebie.

Ostatnie zdjęcie Opportunity z Marsa. Niezwykła panorama Doliny Wytrwałości - 14-03-2019 Tuż przed "śmiercią" łazik marsjański Opportunity zrobił 354 zdjęcia, które tworzą niezwykłą panoramę Doliny Wytrwałości na Marsie. Stała się ona miejscem, w którym zakończyła się misja łazika. czytaj dalej

W trakcie tegorocznej wiosny będą dość dobre warunki do obserwacji planet. Przez cały ten czas wieczorem widoczny będzie Mars, zachodzący przed północą i dopiero w maju zacznie zachodzić wcześniej. Coraz lepiej widoczny będzie również Jowisz. Początkowo na nocnym niebie będzie on jedynie w drugiej części nocy, ale od maja zacznie wschodzić przed północą, by w końcu wiosny pojawiać się równo z zachodem Słońca. Podobna sytuacja dotyczy Saturna.

Merkury przez większość wiosny będzie widoczny przed wschodem Słońca. Nie jest to jednak najlepszy czas do jego obserwacji. Za to pod koniec wiosny, w czerwcu, zainteresowani nie powinni mieć problemu z jego odszukaniem na niebie już po zachodzie Słońca.

Najjaśniejszą z planet nocnego nieba jest Wenus, która przez całą wiosnę będzie widoczna jako tzw. Gwiazda Poranna.

Spośród planet, do których dostrzeżenia potrzebna jest lornetka lub teleskop, Uran zachodzi na początku wiosny w godzinach wieczornych, Neptun zaś wschodzi nad ranem. Jego wschód będzie następował w połowie czerwca już około północy.

Niebo w marcu (Małgorzata Latos/PAP)

Księżycowe koniunkcje

Megakolizja dwóch galaktyk - 13-03-2019 Do tej pory sądzono, że to niezwykle duża i nieregularna galaktyka. Dzisiaj naukowcy są zdania, że to dwa zderzające się układy gwiazd. W piątek światło dzienne ujrzały najnowsze zdjęcia międzygalaktycznej kolizji w gwiazdozbiorze Herkulesa. czytaj dalej

Wiosną miłośników nieba czeka kilka ciekawych koniunkcji Księżyca z planetami. Szczególnie bliskie będą koniunkcje z Saturnem: 29 marca i 25 kwietnia. Z kolei z Jowiszem naturalny satelita Ziemi spotka się w nocy z 26 na 27 marca i 23 kwietnia. Natomiast 9 kwietnia Księżyc znajdzie się blisko Marsa oraz jasnej gwiazdy Aldebaran. 2 maja nastąpi koniunkcja z Wenus, ale też z Marsem, Jowiszem i Saturnem. Podobnie będzie w czerwcu.

Na początku wiosny, do 6 kwietnia, wieczorami widoczne będą przeloty stacji kosmicznej ISS. Później nastąpi miesiąc przerwy w jej widoczności nad Polską. Ponownie można ją będzie oglądać od maja, ale w dużo późniejszych godzinach.

JEŚLI SFOTOGRAFUJESZ CIEKAWE ZJAWISKO NA NIEBIE, PODZIEL SIĘ MATERIAŁAMI NA KONTAKT 24.