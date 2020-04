Pełnia Różowego Księżyca, a nawet superpełnia. Kiedy będzie można ją oglądać

Pogoda na Wielkanoc: pochmurne niże zagoszczą nad Polską - 07-04-2020 Kolejne dni upłyną i pod znakiem pogodnej aury, i pod znakiem opadów deszczu. Termometry będą pokazywać od 10 do nieco ponad 20 stopni Celsjusza. Pogoda w Wielkanoc może nam zafundować burze. czytaj dalej

Pełnia Księżyca występuje zwykle raz w miesiącu. Do kulminacyjnego punktu tegorocznej kwietniowej pełni dojdzie w środę o godzinie 4.35, jednak okazała tarcza Księżyca widoczna będzie już wieczorem we wtorek. Warto spojrzeć w niebo, bo widowisku sprzyjać będzie pogodna aura. Zachęcamy do jej oglądania z balkonów, tarasów i przydomowych ogródków.

Tym razem będziemy mieli do czynienia także z superpełnią inaczej nazywaną super-Księżycem, co oznacza, że Srebrny Glob będzie większy i jaśniejszy niż zwykle. Do takiej sytuacji dochodzi, kiedy Księżyc znajduje się w perygeum, czyli w punkcie położonym najbliżej Ziemi na swojej eliptycznej orbicie.

Średnia odległość Ziemia-Księżyc wynosi 384 400 kilometrów. Jak pisze popularyzator astronomii Karol Wójcicki, we wtorek krótko po godz. 20 Księżyc znajdzie się w odległości 356 928 km od naszej planety. Będzie większy o 14 procent i jaśniejszy o 30 proc. niż zazwyczaj. Poprzednia superpełnia wystąpiła w marcu tego roku.

Dlaczego różowa?

Pełnię Księżyca w kwietniu nazywa się Różową, ponieważ wiosną tereny Ameryki Północnej porastają floksy - kwiaty o różowym odcieniu.

Oryginalne pochodzenie nazw nadawanych każdej pełni Księżyca sięga do rdzennych Amerykanów. Inne nazwy Pełni Różowego Księżyca to Pełnia Kiełkującej Trawy, Pełnia Jajeczna i Pełnia Rybna.