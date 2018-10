Pijany spada z drzewa, a potem trafia na "izbę wytrzeźwień"

Jak dokarmiać ptaki? Pieczywo im szkodzi - 03-03-2018 Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt, które mają ograniczony dostęp do pożywienia oraz wody. Leśnicy wspólnie z myśliwymi oraz wolontariuszami ze szkół i organizacji pozarządowych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę. Lasy Państwowe na dokarmianie zwierząt leśnych w okresie zimowym przeznaczają ok. 6 mln zł. czytaj dalej

"Pije" i się "obżera"

Garlica maoryska jest endemicznym gołębiem Nowej Zelandii. Tego drugiego co do wielkości gołębia na świecie (garlica maoryska dorasta do 55 centymetrów i waży do 850 gramów) wyróżniają nie tylko rozmiary. Jego zachowania bywają komiczne.

Zdarza się, że po zjedzeniu fermentujących owoców garlica maoryska znajduje się w stanie upojenia alkoholowego - i to tak dużego, że spada z drzewa. Latem, kiedy gnijących owoców jest pod dostatkiem, niektóre osobniki trafiają na "izbę wytrzeźwień" w centrach opieki nad dzikimi zwierzętami.

Ponieważ garlica maoryska jest duża, potrafi zjeść cały owoc naraz. To ważne dla flory Nowej Zelandii, bo gołąb wydalając, rozsiewa nasiona roślin.

Tytuł ptaka roku 2018 nadano garlicy maoryskiej w głosowaniu, które od 14 lat organizuje Królewskie Stowarzyszenie Ochrony Lasów i Ptaków Nowej Zelandii (Royal Forest and Bird Protection Society of New Zealand). Spośród 48 tysięcy wszystkich głosów prawie sześć tysięcy przypadło "niezdarnej, pijanej, żarłocznej i olśniewającej" zwyciężczyni.

Jedna trzecia gatunków zagrożona wyginięciem

Plebiscyt ma na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa Nowej Zelandii na temat zamieszkujących ją ptaków. Choć garlica maoryska nie jest zagrożona, to aż jedna trzecia ze 168 gatunków ptaków Nowej Zelandii może wyginąć.