Planetoida podwójna zbliżyła się do Ziemi

Przelot 1999 KW4 był doskonałą okazją do tego, by członkowie Międzynarodowej Sieci Ostrzegania przed Asteroidami (International Asteroid Warning Network) dokładnie się jej przyjrzeli. W obserwację zaangażowało się także Europejskie Obserwatorium Południowe (European Southern Observatory). Należący do organizacji Bardzo Duży Teleskop (Very Large Telescope) zrobił ciału niebieskiemu zdjęcia - na tyle szczegółowe, by można było wskazać wiele jej cech.

Obserwacje nie były łatwe, gdyż planetoida przelatywała obok Ziemi z prędkością 70 tysięcy km/h. Kilka prób się nie powiodło, jednak ostatecznie naukowcom udało się nie tylko uwiecznić obiekt, lecz także przećwiczyć procedury na wypadek tego, gdyby podobny obiekt zbliżył się do Ziemi na niebezpieczną odległość.

Odległość planetoidy od Ziemi (ESO)

Planetoida podwójna

Cel - ochrona Ziemi

1999 KW4 odkryto w 1999 roku, a udało się to badaczom z Projektu Poszukiwania Planetoid Bliskich Ziemi im. Lincolna (Lincoln Near-Earth Asteroid Research). Kosmiczna skała została sklasyfikowana właśnie jako potencjalnie niebezpieczny obiekt bliski Ziemi. Mająca około 1,3 kilometra szerokości planetoida posiada swojego niewielkiego naturalnego satelitę (to czyni ją tak zwaną planetoidą podwójną), którego nazwano S/2001 (66391) 1. Ma on średnicę 360 metrów, znajduje się w odległości 2,6 km od planetoidy i okrąża ją co 16 godzin.

O ile 1999 KW4 sama nie stanowi zagrożenia, jest bardzo podobna do planetoidy podwójnej o nazwie Didymos, która może w odległej przyszłości stanowić niebezpieczeństwo dla Ziemi. W 2062 roku asteroida ma być oddalona od Ziemi tylko o 7 427 346 km (aktualnie dzieli ją od nas 295 107 066 km). Jak podaje ESO, Didymos i jej towarzysz nazwany Didymoon są celami przyszłego pionierskiego eksperymentu obrony planetarnej. Sonda kosmiczna NASA o nazwie DART uderzy w Didymoona, aby spróbować zmienić jego orbitę wokół większego ciała i przetestować sposoby na to, jak ochronić Ziemię przed asteroidami.