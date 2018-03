Podkowa czy wąsy? Jedna z najrzadszych chmur zawisła nad Nevadą

Chmury potrafią być naprawdę efektowne, przyjmując rozmaite kształty czy mieniąc się wszystkimi kolorami tęczy. Mogą przypominać latające spodki, soczewki, wały, fale, grzyby czy też nawet gigantyczne kalafiory.

Jak podaje serwis meteorologiczny AccuWeather, jednymi z najrzadziej obserwowanych na świecie chmur są wiry podkowiaste (ang. horseshoe vortex clouds). Jak sama nazwa wskazuje, wyglądają jak podkowy, jednak nie wszyscy się z tym zgadzają. Niektórym kojarzą się z na przykład z... wąsami.

Wir podkowiasty zaobserwowano w ubiegły czwartek w okolicy osady Battle Mountain w Nevadzie. Zdjęcie chmury, autorstwa Christy Grimes, opublikowała na Twitterze amerykańska Narodowa Służba Pogodowa.

One of the rarest clouds ever. This was taken over Battle Mountain, Nevada, USA on 8 March 2018.



It\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s called a horseshoe cloud for obvious reasons. #nvwx



Credit goes to eagle-eye Christy Grimes. pic.twitter.com/XgQDY77ZzM

— NWS Elko (@NWSElko) 9 marca 2018