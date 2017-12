"Potworny bezgłowy kurczak" w głębinach Zatoki Meksykańskiej

W wodach Zatoki Meksykańskiej naukowcy z amerykańskiej Narodowej Służby do spraw Oceanu i Atmosfery natknęli się na kilka niezwykłych stworzeń. Jedno z nich przypominało kurczaka pozbawionego głowy.

Większość naukowców nazywa to dziwne stworzenie Enypniastes eximia, jednak inni używają bardziej poetyckich imion - "marzyciel" czy "hiszpańska tancerka". Mimo to dla badaczy posługujących się zdalnie sterowanymi pojazdami podwodnymi stwór znany jest jako "potworny bezgłowy kurczak".

Zwierzę z gromady strzykw zaobserwowano podczas obserwacji prowadzonych w Zatoce Meksykańskiej. "Bezgłowy kurczak" większość swojego życia spędza na dnie akwenu. Okazjonalnie wypływa trochę płycej, szczególnie gdy nieopodal czai się jakiś drapieżnik. W takim przypadku stara się szybko wydalić odchody, żeby utracić jak najwięcej masy swojego ciała.

Pływający drób

Członkowie zespołu uczestniczącego w tych badaniach nie są pewni, skąd wzięło się miano "potwornego bezgłowego kurczaka". Prawdopodobnie może to mieć coś wspólnego z wyglądem przypominającym ptaka oraz pozornie bezmyślnym sposobem poruszania. Jak większość strzykw Enypniastes eximia nie mają mózgu ani żadnych organów sensorycznych. Posiadają jednak zakończenia nerwowe na skórze, reagujące na dotyk i światło.

Bezcenne wyniki

Ze względu na to, że głębiny amerykańskiego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej są nieznane, Narodowa Służba do spraw Oceanu i Atmosfery (NOAA) prowadziła badania w tym regionie od 30 listopada do 20 grudnia. Badacze nurkowali za pomocą zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych oraz wykonywali całonocne mapowania. Podczas eksploracji natknęli się na kilka niesamowitych stworzeń, w tym ośmiornice grimpoteuthis, opalizujące kałamarnice, dziwne morskie pająki oraz wiele innych.

Badania odegrają kluczową role w zrozumieniu tego siedliska. Zatoka Meksykańska jest domem dla wielu wrażliwych na zmiany środowiska morskich gatunków, w tym dla populacji gąbek czy koralowców. Występują tu również fascynujące geologiczne obiekty, jakimi są wulkany błotne. Wyniki mogą również wpłynąć na działania polityków dotyczące regionu Zatoki. Obszar podlegał wielu ingerencjom związanych z działalnością przemysłową.

Badania terenowe zostały już zakończone, jednak zespół planuje przeprowadzić jeszcze dwa dodatkowe rejsy, które mają się odbyć wiosną.