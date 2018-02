Otrute bieliki i lisy. Policja szuka sprawcy - 03-02-2018 Już trzy martwe bieliki znaleziono w tym roku na terenie Nadleśnictwa Narol (województwo podkarpackie). Ptaki prawdopodobnie zjadły zatrute mięso lisów. Policja wszczęła dochodzenie. czytaj dalej

Bieliki na Ziemi Lubuskiej rozpoczęły toki, czyli zachowania lęgowe, które polegają na tworzeniu się par dla celów rozrodczych. Niebawem pierwsze samice złożą w gniazdach jaja - poinformował Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Bieliki to największe ptaki szponiaste występujące w Polsce, a zarazem jedne z najszybciej przystępujących do lęgów.

- Długi okres inkubacji jaj oraz wychowywania piskląt, który trwa aż do końca sierpnia zanim młode ptaki osiągną samodzielność powoduje, że bieliki muszą się spieszyć z rozpoczęciem sezonu lęgowego - wyjaśnił Bielewicz.

Na pomoc bielikom

Samica bielika składa najczęściej jedno lub dwa jaja. Młode klują się asynchronicznie (niejednocześnie), po około 38 dniach inkubacji. Pisklęta przebywają w gnieździe 10-11 tygodni, a po wylocie przebywają na drzewach wokół gniazda i przez kolejne 5-6 tygodni są karmione przez rodziców.

W województwie lubuskim bieliki są pod opieką leśników oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Specjaliści pomagają ptakom w wyszukiwaniu nowych miejsc rozrodu i tworzeniu wokół nich specjalnych stref ochronnych oraz kształtowaniu krajobrazu leśnego w taki sposób,

aby dostarczał bielikom potencjalnych miejsc gniazdowania.

- Ważnym działaniem ochronnym jest również ochrona żerowisk bielików, polegająca między innymi na zarybianiu jezior i starorzeczy oraz utrzymywaniu stref ciszy na jeziorach – dodał Bielewicz.

- Tradycyjnie pod koniec maja zostanie przeprowadzona akcja związana z obrączkowaniem młodych ptaków - podkreślił.

Z monitoringu tych ptaków wynika, że w zeszłym roku w województwie lubuskim gniazdowało ok. 90 - 100 par bielików. Najłatwiej je zaobserwować w dolinach dużych rzek: Odry, Warty czy Noteci, a także w pobliżu kompleksów stawów rybnych i jezior.

Ocalony przed wyginięciem

Bielik to największy w Polsce lęgowy ptak szponiasty. Samice ważą nawet do sześciu kilogramów, a rozpiętość ich skrzydeł dochodzi do 2,5 m. Samce są tylko nieznacznie mniejsze. Samo gniazdo tych ptaków jest również imponującej wielkości - może przekraczać nawet dwa metry.

Dorosłe ptaki, powyżej piątego roku życia, są ciemnobrązowe, mają jasnopłowe szyje i głowy oraz śnieżnobiałe ogony i intensywnie żółte dzioby. Mogą dożyć nawet 40 lat. W pary łączą się na całe życie, jedynie po śmierci partnera szukają innego.

Na początku XX wieku bielik był w Polsce o włos od wymarcia. Jednak od kilku dziesięcioleci prowadzona jest intensywna ochrona gatunku i tworzy się specjalne strefy ochronne tych ptaków. W ten sposób polska populacja bielików osiągnęła obecnie liczebność około 1000-1500 par lęgowych, stanowiąc trzecią co do wielkości populację w Europie.