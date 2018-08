Przez 15 lat nie chciały się rozmnażać. Przekonała je dopiero fala upałów

To zdarzyło się po raz pierwszy od piętnastu lat. Flamingi andyjskie z rezerwatu w brytyjskim Gloucestershire złożyły jaja. Niestety, niezapłodnione. By oszczędzić ptakom stresu, zdecydowano o powierzeniu im opieki nad potomstwem "krewniaków".

"Żałośnie nieprzygotowani" do upałów. Brytyjski rząd w ogniu krytyki - 27-07-2018 Brytyjczycy się "smażą" w wyniku fali upałów, sytuacja z każdym rokiem zapewne będzie się pogarszać, a rząd nie staje na wysokości zadania - twierdzą parlamentarzyści z międzypartyjnej komisji. Zwracają uwagę, że wysokiej temperatury nie wytrzymują ludzie i budynki. W opisie działań rządu powtarza się słowo "żałosny". czytaj dalej

"Cudowna i mile widziana niespodzianka"

Flamingi - inaczej czerwonaki - andyjskie (Phoenicoparrus andinus) w naturze żyją na wschodzie Ameryki Południowej. Nie są uważane za bezpośrednio zagrożone wyginięciem, jednak według klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) mają status gatunku wysokiego ryzyka, inaczej "narażonego" (vulnerable).

Stado takich ptaków, żyjące w brytyjskim rezerwacie W-W-T Slimbridge w Gloucestershire, przeżyło ostatnio niezwykłe zdarzenie. Po raz pierwszy od 15 lat samice złożyły jaja. Jak powszechne oceniają eksperci, to wynik niezwykle wysokiej, wręcz rekordowej temperatury panującej w tym roku na Wyspach Brytyjskich.

Wiatr strąca gniazda tych rzadkich ptaków. Powstaną specjalne platformy - 28-05-2018 120 platform pod gniazda dla rybołowów zbudują wspólnie leśnicy i miłośnicy ptaków. W naszym kraju populację tych wędrownych drapieżników szacuje się na mniej niż 30 par. czytaj dalej

Ptasia "rodzina zastępcza"

- To cudowna i mile widziana niespodzianka, że "andyjczyki" zaczęły składać jaja - cieszył się Mark Roberts, menedżer do spraw ptaków w rezerwacie W-W-T Slimbridge. - Już wcześniej próbowaliśmy skłonić te ptaki do rozmnażania, pomagając im budować gniazda, ale nie ma wątpliwości, że pożądany efekt wywarła ostatnia fala upałów - podkreślił.

Niestety, flamingi andyjskie z Gloucestershire tym razem jeszcze nie doczekają się własnego potomstwa. Wszystkie dziewięć jaj, złożone przez sześć samic, okazały się niezapłodnione. By oszczędzić ptakom stresu "pustego gniazda" i nie zmarnować ich odradzającego się instynktu rodzicielskiego, zdecydowano się utworzyć z nich rodzinę zastępczą. Flamingi andyjskie dostały do wysiedzenia jaja innego, blisko spokrewnionego gatunku, czyli flamingów chilijskich (Phoenicopterus chilensis). Dochowały się już w ten sposób stadka "adoptowanych" piskląt.

Rezerwat Slimbridge jest uważany za jedyne miejsce na świecie, gdzie można spotkać wszystkie sześć gatunków flamingów.